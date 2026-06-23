60 Grad: Steirische Straßen werden im Sommer zum Backofen

Die aktuelle Hitzewelle trifft die Steiermark hart. Laut VCÖ heizt sich der Asphalt auf bis zu 60 Grad auf. Die Mobilitätsorganisation fordert nun rasche Maßnahmen wie mehr Schatten und kürzere Ampel-Rotphasen.

Die aktuelle Hitzewelle macht es in den steirischen Städten und Gemeinden deutlich spürbar: Viele Straßen sind nicht an den Klimawandel angepasst. Asphaltflächen heizen sich in der prallen Sonne auf rund 60 Grad Celsius auf, heißt es in einer Aussendung vom VCÖ. Das sorgt nicht nur tagsüber für extreme Bedingungen, sondern verhindert auch die nächtliche Abkühlung. Laut Daten der Statistik Austria fühlen sich mittlerweile 43 Prozent der Steirer ab 16 Jahren durch die Hitze stark oder eher stark belastet – im Jahr 2019 waren es noch 33 Prozent.

Straßen als „Backofen“

Besonders für ältere Menschen, chronisch Kranke und Kinder wird der Aufenthalt im Freien zur Qual. Gehsteige und Haltestellen ohne Schatten schränken die Mobilität massiv ein. „Straßen ohne Bäume, ohne Grünflächen, mit vielen parkenden Autos werden an Hitzetagen tagsüber zu einem regelrechten Backofen. Das ist unerträglich für Fußgängerinnen und Fußgänger und belastet die Anrainerinnen und Anrainer massiv. Umso wichtiger ist es, dass die Städte und Gemeinden den Straßenraum rascher und stärker an den Klimawandel anpassen“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Als positive Beispiele in Graz nennt die Organisation die Zinzendorfgasse und die Peter-Tunner-Gasse.

Bäume und Gras statt Asphalt

Die Lösung liegt in der Entsiegelung und Begrünung. Bäume können die Oberflächentemperatur von Asphalt um bis zu 25 Grad senken. Eine einfache Grasfläche erhitzt sich in der Sonne im Schnitt auf 40 Grad – statt der 60 Grad von Asphalt. Neben mehr Grün fordert der VCÖ auch technische Maßnahmen: „Lange Wartezeiten bei Fußgängerampeln sind an Hitzetagen besonders belastend. Um rasch Abhilfe zu schaffen, sind die Rotphasen bei Fußgängerampeln zu verkürzen. Zudem braucht es bei den Warteflächen Schatten, durch Bäume oder durch technische Maßnahmen“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Mängel an Haltestellen und steigende Todeszahlen

Auch der öffentliche Verkehr ist betroffen. Bei einem aktuellen Haltestellen-Check in der Steiermark wurden 706 mangelhafte Haltestellen gemeldet – bei knapp der Hälfte fehlte jeglicher Schatten. Dass schnelles Handeln nötig ist, zeigen auch die Daten der AGES: Im Zeitraum 2022 bis 2025 gab es in der Steiermark 427 hitzebedingte Todesfälle – ein trauriges Plus von 23 Prozent im Vergleich zu den Jahren davor. Zum Vergleich: In Graz gab es früher (1961–1990) im Schnitt vier Hitzetage im Jahr, im Vorjahr waren es bereits 32 Tage mit über 30 Grad.