Chihuahua „Gizmo“ meldet Brand – Kleinkind (1) aus brennendem Bett gerettet

Ein kleiner Chihuahua wurde in Weiz zum großen Helden. Der Hund schlug am frühen Dienstagmorgen Alarm, als das Bett eines Kleinkinds brannte. Die Mutter rettete ihre Tochter in letzter Sekunde.

Ein kleiner Chihuahua wurde am Dienstagfrüh, 23. Juni 2026, in Weiz zum großen Lebensretter. Gegen 5.30 Uhr hatte eine 34-jährige Mutter ihrer 14 Monate alten Tochter noch das Fläschchen gegeben und sich danach wieder schlafen gelegt. Kurze Zeit später schlug Familienhund „Gizmo“ plötzlich lautstark Alarm.

Mutter wirft brennende Matratze aus dem Fenster

Durch das Bellen ihres Hundes wachte die Steirerin gegen 6.10 Uhr auf und bemerkte sofort dichten Rauch in der Wohnung. Als sie ins Kinderzimmer eilte: Das Kleinkind lag bereits auf einer brennenden Matratze im Gitterbett. Die Mutter brachte ihre Tochter in Sicherheit und alarmierte die Einsatzkräfte. Danach packte sie die brennende Matratze und warf sie kurzerhand aus dem Fenster.

Heizstrahler dürfte Brand ausgelöst haben

Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr Weiz den Brand bereits gelöscht. Das 14 Monate alte Mädchen blieb unverletzt. Die Mutter erlitt durch die Rettungsaktion leichte Brandverletzungen an den Händen und Unterarmen. Beide wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz für weitere Untersuchungen ins LKH Graz gebracht. Laut ersten Angaben der Mutter dürfte das Kind aus dem Bett heraus nach dem danebenstehenden Heizstrahler gegriffen und diesen unabsichtlich eingeschaltet haben. Die Ermittlungen der Polizei zur exakten Brandursache laufen.