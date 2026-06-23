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/ ©Land Steiermark/PB Amesbauer
Bild auf 5min.at zeigt Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer
Am Foto: Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer.
Mautern
23/06/2026
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Tierschutzlandesrat wird Pate von fünf Steinböcken

Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer hat eine neue Aufgabe: Am Wilden Berg Mautern übernahm er die Patenschaft für die dortigen Steinböcke. Erst kürzlich erblickten im Wildpark fünf süße Kitze das Licht der Welt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)
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Nachdem Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer bereits eine Patenschaft für eine Tapir-Familie in Herberstein hält, folgte am Montag, 22. Juni 2026, das zweite tierische Ehrenamt: Ab sofort ist der steirische Landesrat auch offizieller Pate der Steinböcke im Wildpark Mautern („Der Wilde Berg“). Nach einer gemeinsamen Begehung des begehbaren Geheges und einer Fütterung wurde die Patenschaftstafel offiziell übergeben. Passend dazu freut sich der Wildpark aktuell über fünffachen Nachwuchs bei den majestätischen Alpentieren.

Wichtiger Beitrag zum Tierwohl

Die Patenschaften sind weit mehr als nur symbolischer Natur – sie sichern die langfristige Versorgung, Pflege und Zuchtqualität der Tiere vor Ort. Sepp Anichhofer, Prokurist der Planai-Hochwurzen-Bahnen, die den Park betreiben, bedankte sich für die Unterstützung: „Tierpatenschaften sind ein wertvoller Beitrag, um das Bewusstsein für unsere Tiere zu stärken, die Verbundenheit mit der heimischen Tierwelt zu fördern und die Versorgung und Pflege der Tiere zu unterstützen“.

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