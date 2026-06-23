Gegen Versorgungslücken: Steiermark möchte Kinder besser schützen

Wie können Familien in der Steiermark schneller und besser unterstützt werden? Bei einem großen Vernetzungstreffen im Grazer Wartingersaal diskutierten rund 60 Experten über neue Wege in der Sozialpädiatrie.

Rund 60 Experten aus dem Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen kamen im Grazer Wartingersaal zusammen, um die Weichen für eine bessere Unterstützung von Familien zu stellen. Auf Einladung der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark (kija), der Fachgruppe Kinder- und Jugendheilkunde sowie der ÖGKJ ging es vor allem darum, bestehende Versorgungslücken in der Sozialpädiatrie sichtbar zu machen und schneller zu helfen.

Bessere Nutzung der Angebote

Die Teilnehmenden diskutierten aktuelle Herausforderungen an den Schnittstellen zwischen Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe, Bildung und psychosozialer Versorgung. Im Fokus standen Fragen nach bestehenden Versorgungslücken, der besseren Nutzung vorhandener Angebote und Ressourcen sowie den strukturellen Voraussetzungen für eine starke und zukunftsorientierte Sozialpädiatrie in der Steiermark.

Förderung von psychischer Gesundheit

Aus kinderschutzrechtlicher Perspektive kommt der Sozialpädiatrie eine zentrale Rolle bei der Förderung psychischer Gesundheit sowie der frühzeitigen Unterstützung von Kindern und Familien zu. Eine wirksame Versorgung erfordert gut abgestimmte Netzwerk- und Kooperationsstrukturen, die vorhandene Kompetenzen bündeln, Versorgungslücken schließen und Doppelstrukturen vermeiden. Die Veranstalterinnen und Veranstalter zeigten sich überzeugt, dass nachhaltige Verbesserungen insbesondere dort gelingen, wo unterschiedliche Professionen ihr Wissen teilen, Erfahrungen austauschen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Gerade Kinder und Familien mit komplexen Belastungen profitieren von einer abgestimmten Zusammenarbeit aller beteiligten Systeme.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.06.2026 um 11:38 Uhr aktualisiert