Das sind die besten Jungtischler der Steiermark

Das Event ging am vergangenen Wochenende in der Messe Graz über die Bühne: Beim Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler und Holzgestalter matchten sich 45 der besten Nachwuchstalente Österreichs auf rund 6.600 Quadratmetern. Nach einem feierlichen Umzug durch die Grazer Innenstadt am Freitag mussten die Lehrlinge am Samstag unter den Augen der Jury und unter Zeitdruck ihr handwerkliches Geschick an vorgegebenen Werkstücken beweisen.

Drei Stockerlplätze bleiben in der Steiermark

Die steirischen Teilnehmer zeigten vor heimischem Publikum eine starke Leistung und holten drei Top-3-Platzierungen. Allen voran Christoph Lehofer (Tischlerei Josef Göbel GmbH), der sich den Bundessieg in der Kategorie „4. Lehrjahr Planung“ sicherte. Hannes Pirker (Baumgartner Tischlerwerkstatt GmbH) holte den starken zweiten Platz im „3. Lehrjahr“ und Simon Tändl (Lieb Bau Weiz) komplettierte den steirischen Erfolg mit Platz drei im „2. Lehrjahr“. In der Bundesländer-Gesamtwertung setzte sich das Team aus Oberösterreich an die Spitze, gefolgt von Vorarlberg und Niederösterreich. Als „Rookie of the Year“ wurde Jakob Riedler aus Niederösterreich ausgezeichnet, der einen historischen Rekordvorsprung herausarbeitete.

©Christine Tropper Am Foto: Sieger Christoph Lehofer (Kategorie „4. Lehrjahr – Planung“) und Innungsmeister Rupert Christian Zach.