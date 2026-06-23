Asyl-Reform: Steiermark stellt komplett auf Sachleistungskarte um

Rund 6.200 Bezieher der Grundversorgung wurden erfolgreich auf das neue Kartensystem umgestellt. Ziel der Landesregierung ist es, Missbrauch komplett zu stoppen.

Das Land Steiermark hat am Dienstag, 23. Juni 2026, die landesweite Einführung der neuen Sachleistungskarte in der Grundversorgung offiziell abgeschlossen. Damit wurden sämtliche rund 6.200 Bezieher vollständig in das neue System integriert. Die Steiermark nimmt damit österreichweit eine Vorreiterrolle ein: Als erstes Bundesland wurden auch rund 5.400 Personen mit Vertriebenenstatus aus der Ukraine in das Sachleistungssystem eingebunden.

Keine Überweisungen ins Ausland mehr möglich

Das Projekt startete bereits im Juni 2025 und wurde nun nach einer erfolgreichen Pilotphase finalisiert. Die Karte ersetzt die bisherigen Bargeldauszahlungen weitgehend und stellt sicher, dass Steuergeld nur noch zweckgebunden für den täglichen Lebensbedarf verwendet werden kann. Überweisungen ins Ausland sind technisch komplett blockiert, auch Bargeldbehebungen wurden auf ein gesetzlich vorgeschriebenes Minimum reduziert.

©Land Steiermark/PB Amesbauer Am Foto: Landesrat Hannes Amesbauer.

Strengere Regeln und Arbeitspflicht

Die Umstellung ist Teil eines noch größeren Pakets. Durch eine zeitgleich umgesetzte Novelle des Grundversorgungsgesetzes greifen nun verschärfte Regeln. Für arbeitsfähige Leistungsbezieher, die vollen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, gelten ab sofort verbindliche Bemühungspflichten – wer nicht mitwirkt oder sich weigert, muss mit harten Sanktionen rechnen.