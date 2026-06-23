Beim Ausparken: Autofahrerin krachte in Heimschuh gegen Gemeindeamt

In Heimschuh im Bezirk Leibnitz ist Dienstagfrüh eine Autofahrerin beim Ausparken gegen die Hauswand des Gemeindeamtes gefahren. Die 38-Jährige wurde verletzt.

Am Dienstagmorgen, dem 23. Juni 2026, kam es in Heimschuh im Bezirk Leibnitz zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7.05 Uhr wurde die Polizei gerufen. Eine Autolenkerin kollidierte beim Ausparken mit der Hauswand des Gemeindeamtes. Die Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Bei der Fahrerin handelt es sich um eine 38-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz.

Ins Spital gebracht

Nach dem Unfall wurde die 38-Jährige in das LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, eingeliefert. Wie genau es zu der Kollision kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei prüft nun den genauen Ablauf des Unfalls. Von der Landespolizeidirektion Steiermark heißt es dazu: „Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen“.