Lkw kracht in Auto – mehrere Meter weggeschleudert

In Stanz im Mürztal kam es am Dienstagmittag zu einem Unfall auf der B113. Ein Auto wurde mehrere Meter weit weggeschleudert, der Lenker musste ins UKH Kalwang gebracht werden.

Am Dienstag, dem 23. Juni 2026, kam es gegen 11.40 Uhr in Stanz im Mürztal im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw kollidierte auf der B113 mit einem Wagen. Der Pkw-Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 33-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Murtal von Kalwang kommend in Richtung Wald am Schoberpass unterwegs. Bei Straßenkilometer 26,0 kreuzt die B113 eine Gemeindestraße. Dort wollte ein ebenfalls 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Wagen nach links auf die B113 in Richtung Kalwang einbiegen.

Auto weggeschleudert

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Lkw mit der Fahrerseite des Pkw. Durch die Wucht des Anpralls wurde das Auto mehrere Meter weit weggeschleudert. Der Autofahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der verletzte Mann wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das UKH Steiermark, Standort Kalwang, gebracht. Ein Alkotest wurde mit beiden Lenkern durchgeführt. Er verlief negativ. Am Lkw entstand Sachschaden im Frontbereich. Am Auto entstand laut Landespolizeidirektion Steiermark vermutlich Totalschaden. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar.