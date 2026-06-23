Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man ein Rettungsauto des Roten Kreuzes.
Der Wagen wurde durch den Aufprall mehrere Meter weit weggeschleudert.
Stanz
23/06/2026
Auf der B113

Lkw kracht in Auto – mehrere Meter weggeschleudert

In Stanz im Mürztal kam es am Dienstagmittag zu einem Unfall auf der B113. Ein Auto wurde mehrere Meter weit weggeschleudert, der Lenker musste ins UKH Kalwang gebracht werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(181 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Dienstag, dem 23. Juni 2026, kam es gegen 11.40 Uhr in Stanz im Mürztal im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw kollidierte auf der B113 mit einem Wagen. Der Pkw-Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 33-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Murtal von Kalwang kommend in Richtung Wald am Schoberpass unterwegs. Bei Straßenkilometer 26,0 kreuzt die B113 eine Gemeindestraße. Dort wollte ein ebenfalls 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Wagen nach links auf die B113 in Richtung Kalwang einbiegen.

Auto weggeschleudert

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Lkw mit der Fahrerseite des Pkw. Durch die Wucht des Anpralls wurde das Auto mehrere Meter weit weggeschleudert. Der Autofahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der verletzte Mann wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das UKH Steiermark, Standort Kalwang, gebracht. Ein Alkotest wurde mit beiden Lenkern durchgeführt. Er verlief negativ. Am Lkw entstand Sachschaden im Frontbereich. Am Auto entstand laut Landespolizeidirektion Steiermark vermutlich Totalschaden. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: