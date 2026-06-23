Suchaktion: 70-Jähriger „erschöpft aber ansonsten unverletzt“ aufgefunden

In Admont/Buchau ist am Montagfrüh ein 70-jähriger Mann vermisst worden. Mehrere Einsatzkräfte suchten stundenlang nach ihm - um 9.15 Uhr kam die erlösende Nachricht.

Um 4 Uhr früh wurde der Alpine Rettungsdienst Gesäuse alarmiert. Die Bergretter sollten die Polizei bei der Suche nach einem vermissten 70-jährigen Mann unterstützen. Zuerst konzentrierte sich die Suche auf das Gebiet rund um die Lahnalm auf der Buchau. Nach weiteren Ermittlungserkenntnissen wurde der Suchbereich in Richtung Admont/Frauenberg erweitert.

Mann gefunden

Um 9.15 Uhr konnten Admonter Bergretter den Vermissten schließlich finden. Laut Alpinerm Rettungsdienst Gesäuse war der Mann „erschöpft aber ansonsten unverletzt“. Danach wurde er der Feuerwehr und der Rettungsabteilung Admont zur weiteren medizinischen Kontrolle übergeben. Unterstützt wurde die Suche im Gelände von mehreren Einsatzorganisationen. Mit dabei waren die Bergrettung Steiermark Lawinen- und Suchhundestaffel, die Bergrettungen Landl und Liezen, die Freiwillige Feuerwehr Hall, die Feuerwehren Admont und Weng, die Polizei Steiermark sowie zwei Polizeihubschrauber.