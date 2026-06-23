Sommerhitze geht weiter: Nur vereinzelte Gewitter am Mittwoch

Laut GeoSphere Austria wird es erneut recht heiß. Während es im Flachland trocken bleibt, können sich im Oberen Murtal und auf der Koralpe vereinzelte Wärmegewitter bilden.

Der Mittwoch (24. Juni 2026) präsentiert sich laut den Prognosen der GeoSphere Austria von seiner besten Sommerseite: Uns steht ein sehr sonniger und heißer Tag bevor. Die Temperaturen klettern im Laufe des Tages erneut auf Höchstwerte zwischen 28 und 32 Grad.

Vereinzelte Wärmegewitter im Bergland

Während es in den meisten Regionen der Steiermark bis zum Abend komplett trocken und strahlend blau bleibt, tauchen am Nachmittag über den Bergen wieder vermehrt Quellwolken auf. Ganz ungeschoren kommt das Bergland nicht davon: Ganz vereinzelt können sich lokale Wärmegewitter entladen – das betrifft laut den Meteorologen am ehesten das Obere Murtal sowie die Regionen entlang der Koralpe.

Sehr warmes Bergwetter mit Nordwind

Wer Abkühlung in den steirischen Bergen sucht, findet diese erst in höheren Lagen. Der Vormittag zeigt sich auch auf den Gipfeln recht sonnig und bereits sehr warm. Am Nachmittag steigt in den Niederen Tauern und entlang der Koralpe das Risiko für kurze Wärmegewitter. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Norden mit Spitzen von bis zu 35 km/h. Die Temperaturen erreichen in 1.500 Metern Höhe angenehme 17 bis 21 Grad, in 2.000 Metern Höhe hat es um die 15 Grad.