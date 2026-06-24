Bis zu 37 Grad: Steiermark steuert auf neuen Juni-Hitzerekord zu

Während viele den Sommer genießen, wächst die Sorge vor den Auswirkungen der anhaltenden Hitze. Bereits am Wochenende könnten in der Steiermark Werte von bis zu 37 Grad erreicht werden. Damit könnte ein bisheriger Rekord fallen.

Laut Meteorologen der GeoSphere Austria werden bereits am Donnerstag vielerorts bis zu 34 Grad erreicht. „Hochdruckeinfluss sorgt in der ganzen Steiermark für sehr sonniges und trockenes Sommerwetter. (…) Die Temperatur liegt nachmittags zwischen 29 und 34 Grad.“ Am Freitag sind sogar bis zu 36 Grad möglich. Zum Wochenende hin könnte das Thermometer regional auf 37 Grad klettern. „Die Hitzewelle dauert an. Wieder wird es ungewöhnlich heiß mit Höchstwerten von 33 bis 37 Grad“, heißt es seitens Geosphere. Damit gerät der bisherige steirische Juni-Rekord von 37,3 Grad aus dem Jahr 2019 ins Wanken. Gleichzeitig sinkt die Wahrscheinlichkeit für Gewitter deutlich. Stattdessen dominieren Sonne, Trockenheit und schwüle Luftmassen.

Für ältere Menschen wird es gefährlich

Während gesunde Menschen die hohen Temperaturen oft vergleichsweise gut verkraften, kann die Situation für ältere Personen schnell problematisch werden. Pflegeeinrichtungen in der Steiermark haben deshalb bereits Maßnahmen gesetzt. Kühlende Getränke, leichte Mahlzeiten, beschattete Räume und angepasste Tagesabläufe sollen die Bewohner schützen. Auch Aktivitäten im Freien werden vielerorts in die kühleren Morgenstunden verlegt, so die Sene-Cura-Gruppe, die mehrere Langzeitpflegeeinrichtungen in der Steiermark betreut in einem Bericht der Kronen Zeitung. Experten warnen davor, die Belastung zu unterschätzen. Besonders bei älteren Menschen, Kindern und Personen mit Vorerkrankungen kann extreme Hitze zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Zu den Warnsignalen zählen: Schwindel, starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Krämpfe, Verwirrtheit, ungewöhnliche Müdigkeit. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Hitzschlag kommen, der rasche medizinische Hilfe erfordert.

Schutzräume öffnen ihre Türen

Auch die Caritas reagiert auf die Wetterlage. In Graz stehen klimatisierte Aufenthaltsräume und Schutzangebote für Menschen zur Verfügung, die der Hitze besonders ausgesetzt sind. Vor allem obdachlose und sozial benachteiligte Menschen leiden oft unter den hohen Temperaturen, da ihnen kühle Rückzugsorte fehlen. Meteorologen rechnen derzeit damit, dass die Hitzewelle zumindest bis zum Wochenende anhält. Ob tatsächlich ein neuer Juni-Rekord aufgestellt wird, hängt von den exakten Höchstwerten der kommenden Tage ab.