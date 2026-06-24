Formel 1 in Spielberg: Bahn, Shuttle und 36 Grad Hitze warten

Wenn in Spielberg die Formel 1 gastiert, wird nicht nur auf der Strecke um jede Sekunde gekämpft. Auch die Anreise wird für zehntausende Fans zur Herausforderung, 5 Minuten hat berichtet: Stau: So kommst du rechtzeitig zum Formel 1-Rennen am Red Bull Ring. Von 26. bis 28. Juni wird rund um den Red Bull Ring wieder mit starkem Verkehr gerechnet. Die ÖBB wollen deshalb die Bahn zur schnellsten Alternative zum Stau machen. Für das Grand-Prix-Wochenende stehen rund 50.000 Sitzplätze im Nah- und Fernverkehr nach und von Knittelfeld bereit.

Knittelfeld wird zur Drehscheibe

Der Bahnhof Knittelfeld spielt auch heuer eine zentrale Rolle. Von dort bringen kostenlose Shuttlebusse die Fans direkt zum Red Bull Ring. Auch ab Judenburg gibt es Shuttleverbindungen zum Veranstaltungsgelände. Die Busse fahren von Freitag bis Sonntag tagsüber in kurzen Intervallen. In Knittelfeld verkehren sie von 7 bis 20 Uhr alle 20 Minuten, danach bis 23 Uhr alle 30 Minuten. Am Sonntag ist das Shuttleangebot bis 20 Uhr geplant. Peter Wallis, Regionalmanager des ÖBB-Personenverkehrs Steiermark, betont die Bedeutung des Angebots: „Mit rund 50.000 Sitzplätzen in der S-Bahn sowie in den Fernverkehrszügen bieten wir an diesem Wochenende eine stressfreie, sichere und verlässliche An- und Abreise zum Formel-1-Event.“ Damit wolle man auch einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität rund um den Red Bull Ring leisten.

©ÖBB/Eisenberger Der Bahnhof Knittelfeld spielt auch heuer eine zentrale Rolle. Von dort bringen kostenlose Shuttlebusse die Fans direkt zum Red Bull Ring.

14-Euro-Ticket für die Steiermark

Für Fans aus der Steiermark gibt es eine besonders günstige Möglichkeit. Mit dem Freizeit-Ticket Steiermark können Reisende am Freitag, Samstag und Sonntag um 14 Euro pro Person mit S-Bahn, Regionalzügen, REX- und InterRegio-Zügen anreisen und wieder zurückfahren. Wer aus anderen Bundesländern kommt, kann Sparschiene-Tickets bis Knittelfeld nutzen. Von dort geht es mit dem kostenlosen Shuttle weiter. Die ÖBB raten dazu, Tickets frühzeitig zu buchen. Besonders im Fernverkehr wird wegen des erwarteten Andrangs eine Sitzplatzreservierung empfohlen. Das gilt heuer umso mehr, weil das Wetter die Anreise zusätzlich belastend machen kann.

Bis zu 36 Grad am Ring

Für das Formel-1-Wochenende wird es in Spielberg extrem heiß. Am Freitag werden laut aktueller Prognose rund 33 Grad erwartet, am Samstag und Sonntag bis zu 35 beziehungsweise 36 Grad. Für das Murtal gilt zudem eine Hitzewarnung. Fans sollten daher ausreichend trinken, Kopfbedeckung, Sonnencreme und leichte Kleidung einplanen. Besonders auf den Tribünen kann die Hitze schnell zur Belastung werden.