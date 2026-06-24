Nach Mittelfinger auf der A2: Rot-Kreuz-Mitarbeiterin vor Gericht

Ein Streit auf einer Autobahnabfahrt endete für einen Autofahrer mit schweren Folgen. Eine Rot-Kreuz-Mitarbeiterin fuhr ihm über den Fuß. Vor Gericht schilderten beide Seiten eine aufgeheizte Situation.

Ein Streit im Straßenverkehr hat in der Steiermark ein gerichtliches Nachspiel gehabt. Eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes musste sich vor Gericht verantworten, nachdem sie einem Autofahrer über den Fuß gefahren war. Der Mann wurde dabei verletzt und leidet nach eigenen Angaben bis heute unter den Folgen. Auslöser soll eine brenzlige Situation auf der A2 gewesen sein. Der Autofahrer schilderte vor Gericht, die Frau habe vor ihm stark gebremst. Sein Fahrzeug habe automatisch reagiert, alle Insassen seien in die Gurte gedrückt worden.

Streit nach Notbremsung

Nach der Bremsung überholte der Mann die Lenkerin. Dabei soll es zu einer beleidigenden Geste gekommen sein. Laut dem Autofahrer habe ihm die Frau den Mittelfinger gezeigt. Daraufhin stellte der Mann sein Auto auf einer Autobahnabfahrt quer, stieg aus und ging zum Wagen der Rot-Kreuz-Mitarbeiterin zurück. Die Situation eskalierte. Die Frau soll laut Zeugenangaben gerufen haben, sie sei im Einsatz. Kurz darauf fuhr sie los. Dabei wurde der Mann am Fuß verletzt und stürzte.

Mann muss weiter behandelt werden

Der Verletzte schilderte vor Gericht, dass ihn der Vorfall bis heute einschränke. Sein Knie könne er nur noch eingeschränkt beugen, außerdem stehe ihm eine Operation bevor. Besonders belastend sei für ihn gewesen, dass die Lenkerin zunächst nicht zugegeben habe, ihn verletzt zu haben. Später entschuldigte sie sich telefonisch. Die Rot-Kreuz-Mitarbeiterin bestritt zunächst, bewusst jemanden verletzt zu haben. Sie habe nicht bemerkt, dass sie über den Fuß des Mannes gefahren sei. Vor Gericht erklärte sie, sie habe sich durch den Mann bedroht gefühlt. Auch für die Geste mit dem Mittelfinger habe sie sich entschuldigt.

Diversion statt Verurteilung

Am Ende übernahm die Angeklagte Verantwortung für das Geschehen. Vom Vorwurf der Nötigung wurde sie freigesprochen. Der Vorwurf der Körperverletzung wurde diversionell erledigt. Das bedeutet: Die Frau muss eine Geldbuße zahlen, eine klassische Verurteilung erfolgte nicht.