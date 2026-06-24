Kollision in Vorau: Biker wird schwerverletzt ins Spital geflogen

Ein 53-jähriger Motorradfahrer kollidierte auf der L405 mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und per Notarzthubschrauber nach Graz geflogen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat Mittwochfrüh in Vorau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld einen Großeinsatz ausgelöst. Ein 53-jähriger Motorradfahrer wurde bei einer Kollision mit einem Auto lebensgefährlich verletzt. Der Unfall passierte gegen 6.45 Uhr auf der L405, der Vorauerstraße.

Motorrad geriet auf Gegenfahrbahn

Der 53-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war mit seinem Motorrad aus Richtung Rohrbach kommend in Richtung Vorau unterwegs. Im Ausgang einer Rechtskurve kam er auf Höhe Straßenkilometer 25,355 aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Gelenkt wurde das Auto von einer 37-jährigen Frau aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Mit Hubschrauber nach Graz geflogen

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus C16 ins LKH Graz geflogen. Die Auto-Lenkerin blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Die L405 war im Unfallbereich bis 9.30 Uhr gesperrt. Im Einsatz standen die Polizei, die Feuerwehr Vorau, das Rote Kreuz, der Notarzt sowie der Notarzthubschrauber.