Handbike gerät unter Lkw: 69-Jähriger verletzt ins Spital

Ein 69-jähriger Handbiker wurde von einem rückwärtsfahrenden Klein-Lkw im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld erfasst und unter das Fahrzeug gedrückt. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein folgenschwerer Unfall hat sich Mittwochvormittag im Raum Fürstenfeld ereignet. Ein 69-jähriger Mann wurde mit seinem Handbike von einem Klein-Lkw erfasst und verletzt. Der Unfall passierte gegen 8.45 Uhr auf einer Gemeindestraße zwischen Aschbach und Tautendorf.

Handbike geriet unter den Lkw

Ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war mit einem Klein-Lkw unterwegs und führte entlang der Straße Mäharbeiten durch. Als er mit dem Fahrzeug zurücksetzte, dürfte er den hinter ihm fahrenden Handbiker übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision. Der 69-Jährige geriet mit seinem Handbike unter das Fahrzeug und wurde dabei verletzt. Der Mann wurde unmittelbar nach dem Unfall von einem Gemeindearzt erstversorgt. Anschließend übernahm ein Notarzt die weitere Versorgung. Der 69-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach eingeliefert.