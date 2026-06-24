Trübes Wasser sorgt in der Steiermark für Fragen: Jetzt spricht die Gemeinde

Viele Badegäste haben es bemerkt: Im Badesee Weihermühle treiben derzeit zahlreiche Partikel im Wasser. Die ungewohnte Trübung sorgt für Fragen. Nun erklärt die Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, was tatsächlich dahintersteckt.

Sonne, hohe Temperaturen und jede Menge Badegäste: Der Badesee Weihermühle zählt derzeit zu den beliebten Abkühlungsorten in der Steiermark. Umso mehr fällt vielen Besuchern auf, dass das Wasser momentan trüber wirkt als gewohnt. Immer wieder wird deshalb nachgefragt, ob es sich um Algen oder eine Verunreinigung handelt. Die Gemeinde Gratwein-Straßengel gibt nun Entwarnung.

Was im Wasser zu sehen ist

Laut Gemeinde handelt es sich bei den sichtbaren Schwebstoffen nicht um Algen und auch nicht um eine Verschmutzung des Sees. Die Partikel bestehen überwiegend aus natürlichen Bestandteilen wie abgestorbenen Blättern, Gräsern, Pflanzenteilen oder feinen Sedimenten vom Seegrund. Diese Materialien lagern sich im Laufe der Zeit am Boden des Gewässers ab.

Warum das Wasser plötzlich trüber wirkt

Durch Wind, stärkere Wasserbewegungen, Temperaturschwankungen oder auch viele Badegäste können die Ablagerungen aufgewirbelt werden. Besonders in flacheren Bereichen werden die Schwebstoffe dadurch sichtbar und lassen das Wasser vorübergehend trüber erscheinen. Gerade während heißer Sommertage, wenn viele Menschen gleichzeitig im Wasser sind, tritt dieser Effekt häufiger auf. Die Marktgemeinde betont ausdrücklich: „Dabei handelt es sich nicht um Algen und auch nicht um eine Verunreinigung des Gewässers.“ Zudem seien die sichtbaren Stoffe ein natürlicher Bestandteil des Ökosystems eines Badesees.

Wasserqualität wurde geprüft

Für viele Badegäste besonders wichtig: Die Wasserqualität wurde erst vor wenigen Tagen überprüft. Nach Angaben der Gemeinde hat die AGES das Wasser am 23. Juni 2026 untersucht und als gut bewertet. „Aus hygienischer Sicht besteht aufgrund dieser natürlichen Schwebstoffe derzeit kein Grund zur Besorgnis.“ Wer also in den kommenden heißen Tagen eine Abkühlung im Badesee Weihermühle sucht, kann dies weiterhin bedenkenlos tun.