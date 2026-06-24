Plötzlich lief ein Reh auf die Fahrbahn: Biker stürzt schwer

Ein Reh sprang am Mittwoch auf die Fahrbahn der B69 bei Soboth. Ein Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stürzte. Der 38-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der 38-Jährige war mit seinem Motorrad auf der B69 in Richtung Soboth unterwegs, als auf Höhe von Straßenkilometer 19,6 plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang.

Der 38-Jährige war mit seinem Motorrad auf der B69 in Richtung Soboth unterwegs, als auf Höhe von Straßenkilometer 19,6 plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang.

Der 38-Jährige war mit seinem Motorrad auf der B69 in Richtung Soboth unterwegs, als auf Höhe von Straßenkilometer 19,6 plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Für den Motorradlenker blieb kaum Zeit zu reagieren. Er konnte dem Tier nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dem Reh und kam in weiterer Folge zu Sturz.

Autofahrer eilten sofort zur Hilfe

Mehrere vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und hielten umgehend an. Sie verständigten die Einsatzkräfte und kümmerten sich bis zu deren Eintreffen um den Verunglückten. Ein First Responder sowie die Besatzung des Rettungswagens aus Eibiswald übernahmen die Erstversorgung des Mannes. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 38-Jährige anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Graz geflogen. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Soboth rückte aus, um ausgelaufene Betriebsmittel zu binden und die Fahrbahn zu reinigen. Während der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen der B69 gesperrt. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.