Hundeangriff in der Steiermark: Frau will Hund schützen, wird dann sie selbst gebissen

Als ein freilaufender Hund auf ihr Tier losging, versuchte eine 61-Jährige einzugreifen, dabei wurde sie von ihm in den Oberschenkel gebissen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau war mit ihrem Hund unterwegs, als plötzlich ein freilaufender Hund auftauchte und auf ihr Tier losgegangen sein soll.

Die Frau war mit ihrem Hund unterwegs, als plötzlich ein freilaufender Hund auftauchte und auf ihr Tier losgegangen sein soll.

Nach bisherigen Ermittlungen war die Frau mit ihrem Hund unterwegs, als plötzlich ein freilaufender Hund auftauchte und auf ihr Tier losgegangen sein soll. Die 61-Jährige versuchte noch, ihren Hund an der Leine zurückzuhalten und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Dabei wurde sie jedoch selbst verletzt.

Biss in den Oberschenkel

Im Zuge des Vorfalls biss der freilaufende Hund die Frau in den Oberschenkel. Trotz der Verletzung setzte sie selbstständig einen Notruf ab. Als die alarmierten Polizeistreifen am Einsatzort eintrafen, wurde die 61-Jährige bereits von Einsatzkräften des Roten Kreuzes versorgt. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte ins UKH Graz gebracht. Erleichterung gibt es zumindest bei den Vierbeinern: Sowohl der Hund der 61-Jährigen als auch das freilaufende Tier blieben unverletzt. Die Polizei konnte die Halterin des freilaufenden Hundes inzwischen ausforschen. Nach Abschluss der Erhebungen werden entsprechende Anzeigen erstattet.