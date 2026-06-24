Bis 2040: Strombedarf in der Steiermark soll sich verdoppeln

Aufgrund der fortschreitenden Elektrifizierung verdoppelt sich der steirische Strombedarf laut aktuellem Positionspapier auf 20 Terawattstunden. Die Sozialpartner fordern faire Preise für Haushalte und Betriebe.

Die steirischen Sozialpartner (Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Landwirtschaftskammer und ÖGB) haben am Mittwoch gemeinsam mit der Industriellenvereinigung (IV) eine konkrete Agenda bis 2030 vorgestellt. Unter dem Titel „Energiezukunft Steiermark“ fordern die Verbände eine zentrale Koordinierungsstelle beim Land. Wie aus einer gemeinsamen Presseaussendung hervorgeht, soll diese neue Schnittstelle Planung, Genehmigungen und Förderungen bündeln. Ziel sei es, den Ausbau von Erzeugung, Netzen und Speichern nach dem neuen Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) zu beschleunigen.

Hohe Importabhängigkeit trotz Rekordwerten

Zwar erreichte der Anteil erneuerbarer Energien in der Steiermark im Jahr 2024 mit 40,8 Prozent einen historischen Höchstwert, dennoch mussten laut den Daten der Organisationen weiterhin 59,2 Prozent des Bedarfs durch Importe von Erdöl und Erdgas gedeckt werden. Bis zum Jahr 2040 wird sich der Strombedarf im Land zudem voraussichtlich auf rund 20 Terawattstunden verdoppeln. Ohne entschlossenen Ausbau drohen laut den Sozialpartnern steigende Kosten und neue Abhängigkeiten.

Ausbaupfade bis 2030: Photovoltaik: Soll um weitere 1,3 Terawattstunden (TWh) steigen.

Soll um weitere 1,3 Terawattstunden (TWh) steigen. Windkraft: Ein Plus von 1,5 TWh ist vorgesehen.

Ein Plus von 1,5 TWh ist vorgesehen. Wasserkraft: Ausbau um 0,4 TWh geplant.

Ausbau um 0,4 TWh geplant. Bioenergie: Hier wird ein zusätzliches Potenzial von 5 TWh gesehen.

„Faire Preise sind wesentliche soziale Fragen“

In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Präsidenten Josef Herk, Josef Pesserl, Andreas Steinegger, Horst Schachner und Kurt Maier: „Die Kosten der Energiewende dürfen nicht einseitig auf Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und unsere landwirtschaftlichen sowie gewerblichen Betriebe und die Industrie abgewälzt werden.“ In einer Übergangsphase müsse Erdgas als Brückentechnologie erhalten bleiben, während parallel Wasserstoffexporte abgesichert werden sollen.