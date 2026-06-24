Tierschutzpreis: Steiermark sucht wieder tierische Helden

Zum zehnten Mal vergibt das Land Steiermark heuer den Tierschutzpreis. Wie das Land mitteilt, gibt es zum Jubiläum Neuerungen: Erstmals wird der Preis in fünf Kategorien verliehen.

Das Land Steiermark vergibt heuer zum zehnten Mal den Tierschutzpreis. Bis Ende August können Initiativen, Vereine, Schulen, Unternehmen sowie Einzelpersonen ihre Projekte einreichen. Wie das Land Steiermark in einer Presseaussendung vom 23. Juni 2026 bekannt gab, steht das heurige Jubiläum im Zeichen einiger Neuerungen. Erstmals wird der Tierschutzpreis in fünf verschiedenen Kategorien vergeben. Dabei ist die Größe des Projekts laut den Verantwortlichen nebensächlich – im Vordergrund stehen das Engagement und der konkrete Nutzen für das Tierwohl.

Sichtbarkeit für ehrenamtlichen Einsatz

„Tierschutz lebt von Menschen, die nicht wegschauen, sondern handeln. Viele leisten im Stillen Großartiges, oft ehrenamtlich, mit viel Zeit, Geduld und Herzblut“, wird Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer in der Aussendung zitiert. Mit der Auszeichnung wolle man diesen Einsatz vor den Vorhang holen und sichtbar machen. Der Tierschutzpreis 2026 ist mit insgesamt 7.500 Euro dotiert, wobei auf jede der fünf Kategorien ein Preisgeld von 1.500 Euro entfällt. Zusätzlich erhalten die Gewinner eine Urkunde, eine Trophäe sowie einen Fressnapfgutschein im Wert von 500 Euro, bereitgestellt von der Kronen Zeitung.

Noch bis Ende August

Eine Fachjury bewertet die Einsendungen nach Kriterien wie Vorbildwirkung, Nachhaltigkeit und Kreativität. Bewerbungen und Einreichungen sind bis Ende August online unter www.tierschutzpreis.steiermark.at möglich.