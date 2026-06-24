Crash auf B72: Motorradfahrer (62) nach Kollision lebensgefährlich verletzt

Ein 62-jähriger Motorradlenker erlitt am Mittwochmittag bei einem Unfall in Oberfeistritz lebensgefährliche Verletzungen. Laut Polizei stieß er im Kreuzungsbereich mit dem Auto eines 53-Jährigen zusammen.

Wie die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 12 Uhr im Kreuzungsbereich in Oberfeistritz. Der 62-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark war auf der B72 von Weiz kommend in Richtung Birkfeld unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein 53-jähriger Auto-Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, die Bundesstraße in Richtung L409 zu überqueren.

Auto-Lenker übersah Motorrad beim Überqueren

Laut Polizeibericht hielt der Autofahrer vorab an, um sich zu vergewissern, dass die Fahrbahn frei sei. Da er niemanden herannahen sah, fuhr er an. Unmittelbar danach kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 53-jährige Auto-Lenker blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Polizisten als Ersthelfer vor Ort

Eine Streife der Inspektionen Anger und Ratten passierte die Unfallstelle zufällig direkt nach dem Crash und noch vor dem offiziellen Notruf. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Notärzte wurde der schwer verletzte Motorradlenker von der Besatzung des Rettungshubschraubers C12 in das LKH Graz geflogen. Die B72 war für die Dauer der Unfallerhebung und der Bergungsmaßnahmen durch die Feuerwehr Oberfeistritz für rund zwei Stunden komplett gesperrt.