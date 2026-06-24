Ab nach Wien: Sechs Hartberger starten bei den Special Olympics

Für sechs Sportler der Lebenshilfe Hartberg wird es ab Donnerstag ernst. Das Team reist nach Wien, um bei den 9. Nationalen Sommerspielen im Boccia anzutreten.

Große Vorfreude in der Oststeiermark: Sechs Sportler der Lebenshilfe Hartberg reisen am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, zu den Special Olympics nach Wien. Das Team wird in der Sportart Boccia um Medaillen kämpfen. Wie die Lebenshilfe Hartberg in einer Presseaussendung bekannt gab, gehen für den Standort Neudau Markus Gleichweit, Elfriede Hirschbeck, Werner Höfler, Patrick Jandl, Angelika Nemeth und Katharina Thuroczy an den Start. Die Athleten werden sowohl als Viererteam als auch im Doppelbewerb ihr Bestes geben. Begleitet und unterstützt werden sie dabei von einem vierköpfigen Betreuerteam.

Vorbereitungen in Neudau

Die Vorbereitungen auf das Großereignis liefen laut den Verantwortlichen bereits seit einiger Zeit auf Hochtouren. Trainiert wurde regelmäßig in Neudau, unter anderem mit tatkräftiger Unterstützung des dortigen Integrationszentrums. Neben der sportlichen Leistung steht für die Delegation aber ein anderer Aspekt im Mittelpunkt: „Es geht um Begegnung, Anerkennung und das Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu sein“, heißt es vonseiten der Lebenshilfe.

Rund 1.800 Athleten in Wien erwartet

Die 9. Nationalen Sommerspiele von Special Olympics Österreich finden vom 25. bis 30. Juni 2026 in der Bundeshauptstadt statt. Es werden rund 1.800 Sportler aus ganz Österreich erwartet. Die Athleten treten in insgesamt 17 verschiedenen Sportarten an – darunter neben Boccia auch Judo, Klettern, Reiten und Schwimmen.