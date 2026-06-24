Zwölf Steirer reisen zur Berufs-WM nach China

Die Steiermark stellt bei der kommenden Berufs-Weltmeisterschaft „WorldSkills 2026“ in Shanghai das größte Bundesländer-Team Österreichs. Ein Viertel der gesamten nationalen Mannschaft kommt aus der grünen Mark. Wie die Wirtschaftskammer Steiermark in einer Presseaussendung mitteilt, entsendet Österreich insgesamt 48 Teilnehmer zu den Titelkämpfen, die von 22. bis 27. September in China ausgetragen werden. Zwölf davon stammen aus der Steiermark – damit liegt das Bundesland im internen Ranking vor Niederösterreich (elf Teilnehmer) an der Spitze. In Shanghai treffen die heimischen Fachkräfte auf rund 1.400 Mitstreiter aus mehr als 60 Nationen.

Historische Premieren und Medaillenhoffnungen

Unter den steirischen Teilnehmern gibt es mehrere Besonderheiten: Jennifer Lueger aus St. Jakob im Walde vertritt als erste Steirer überhaupt das österreichische Bäcker-Handwerk bei den WorldSkills. „Ich möchte zeigen, was wir in der Steiermark können“, so Lueger. Julia Kaufmann (Mode-Technologie) peilt nach EM-Gold nun das erste österreichische WM-Gold in dieser Disziplin seit über 40 Jahren an, während Jonas Leitner im Bereich Stuckateur und Trockenausbau antritt.

Fokus auf Hightech und Industrie 4.0

Gleich zwei Teams sind in den technologieorientierten Berufen vertreten. Konstantin Hauser und Marwin Kremser (beide Knapp AG) kämpfen im Bereich „Autonomous Mobile Robotics“ um den Sieg. Im Beruf „Robot Systems Integration“ bündeln Kristijan Hrdzic (Magna Steyr) und Gabriel Aldrian (Knapp AG) die Kompetenzen zweier steirischer Leitbetriebe. Weitere steirische Starter sind Paul Bürki (Grafik-Design), Paul Zadravec (Speditionslogistik), Staatsmeisterin Anna Tritscher (Retail Sales) sowie das Duo David Seidl und Paul Wohlesser (Mechatronik), die in der Steiermark wohnen, aber beim Technologiekonzern Flex in Kärnten beschäftigt sind.