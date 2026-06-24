Skip to content
Region auswählen:
/ © Felix Pauer, Thomas Schloffer
Bild auf 5min.at zeigt das Tuningtreffen Mariazell
Bereits zum siebten Mal lockt das Tuningevent Tausende Besucher an.
Mariazell
24/06/2026
11. Juli

Tuning-Event: 8.000 Besucher bei Alpentreffen in Mariazell erwartet

Am Samstag, dem 11. Juli, verwandelt sich der Flugplatz Mariazell in ein Ziel für Autofans. Bei der siebten Auflage werden mehr als 1.500 exklusive Fahrzeuge erwartet.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Samstag, dem 11. Juli, findet am Flugplatz Mariazell das 7. „DGAEHEA Alpentreffen“ statt. Das markenoffene Auto- und Tuningevent hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der größten Veranstaltungen dieser Art in Österreich entwickelt. Wie der Tourismusverband Hochsteiermark in einer Presseaussendung mitteilt, werden auch in diesem Jahr wieder mehr als 1.500 Fahrzeuge und rund 8.000 Besucher erwartet.

Premiere für Sim-Racing-Area

Neben der Präsentation exklusiver Fahrzeuge gibt es heuer eine besondere Neuerung. Erstmals wird auf dem Gelände eine großflächige „Monster Energy Area“ eingerichtet. Dort haben die Besucher die Möglichkeit, an professionellen Sim-Racing-Stationen virtuell um die schnellste Rundenzeit des Tages zu kämpfen. Ein optimierter „Show-&-Shine“-Wettbewerb, bei dem attraktive Preisgelder winken, sowie zahlreiche Aussteller aus der Automobilbranche runden das Programm auf dem Flugplatzgelände ab.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at