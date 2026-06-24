Tuning-Event: 8.000 Besucher bei Alpentreffen in Mariazell erwartet

Am Samstag, dem 11. Juli, verwandelt sich der Flugplatz Mariazell in ein Ziel für Autofans. Bei der siebten Auflage werden mehr als 1.500 exklusive Fahrzeuge erwartet.

Am Samstag, dem 11. Juli, findet am Flugplatz Mariazell das 7. „DGAEHEA Alpentreffen“ statt. Das markenoffene Auto- und Tuningevent hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der größten Veranstaltungen dieser Art in Österreich entwickelt. Wie der Tourismusverband Hochsteiermark in einer Presseaussendung mitteilt, werden auch in diesem Jahr wieder mehr als 1.500 Fahrzeuge und rund 8.000 Besucher erwartet.

Premiere für Sim-Racing-Area

Neben der Präsentation exklusiver Fahrzeuge gibt es heuer eine besondere Neuerung. Erstmals wird auf dem Gelände eine großflächige „Monster Energy Area“ eingerichtet. Dort haben die Besucher die Möglichkeit, an professionellen Sim-Racing-Stationen virtuell um die schnellste Rundenzeit des Tages zu kämpfen. Ein optimierter „Show-&-Shine“-Wettbewerb, bei dem attraktive Preisgelder winken, sowie zahlreiche Aussteller aus der Automobilbranche runden das Programm auf dem Flugplatzgelände ab.