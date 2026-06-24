Job-Chancen verdoppelt: Gemeinnützige Arbeit als Sprungbrett im Beruf

Für Langzeitarbeitslose ist der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt besonders schwer. Durch gezielte gemeinnützige Beschäftigung gelingt der Schritt zurück in den Job nun doppelt so vielen Personen wie ohne Hilfe.

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für Arbeitsuchende in der Steiermark zeigen messbare Erfolge. Eine aktuelle Wirkungsanalyse von Jugend am Werk belegt, dass die Teilnahme die Chancen auf eine Lehrstelle oder einen Job signifikant steigert und sich für die öffentliche Hand schnell rechnet. Wie Jugend am Werk Steiermark in einer Presseaussendung mitteilt, werden jährlich rund 2.600 Menschen bei der Suche nach Arbeit oder einer Ausbildung begleitet. Für die vorliegende Analyse wurden die Vermittlungsdaten von Jugend am Werk und dem bfi Steiermark mit Daten des AMS sowie des Dachverbands der Sozialversicherungen verknüpft und vom Institut Synthesis Forschung ausgewertet.

Erfolgsquote von bis zu 80 Prozent

Die Ergebnisse der Studie zeigen deutliche Effekte: Nach der Teilnahme an einer Überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA) stehen über 70 Prozent der Jugendlichen in Beschäftigung – bei der Unterform „ÜBA2“ sind es sogar mehr als 80 Prozent. Zum Vergleich: Ohne diese Unterstützung läge die Quote laut den Daten im Schnitt bei nur 40 Prozent. Bei Teilnehmern mit einer Teilqualifizierung oder einer verlängerten Lehrzeit liegt der Beschäftigungsgrad im Folgejahr bei 68 Prozent. Auch in der gemeinnützigen Beschäftigung für Langzeitarbeitslose gelingt der Wiedereinstieg doppelt so oft wie ohne Hilfe.