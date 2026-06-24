230 Kilometer nonstop: Steirischer Extremläufer blickt zurück

In nur 35 Stunden und 10 Minuten lief ein Sportler im Jahr 2016 von Graz auf den Hohen Dachstein und bezwang dabei über 10.000 Höhenmeter. Am Wochenende kehrte das damalige Team an den Ort des Erfolgs zurück.

Bei der Dachstein-Bergstation wurde am Samstag, dem 20. Juni 2026, das zehnjährige Jubiläum des legendären Ultralauf-Projekts „Crossing Styria“ begangen. Im Jahr 2016 durchquerte der Extremsportler Klaus Gösweiner die Steiermark nonstop von Graz bis zum Dachstein-Gipfel. Wie die Planai-Hochwurzen-Bahnen in einer Presseaussendung mitteilen, stand bei der Jubiläumsfeier der Rückblick auf die außergewöhnliche sportliche Leistung im Fokus. Gösweiner bewältigte die rund 230 Kilometer lange Strecke und mehr als 10.000 Höhenmeter damals in einer Zeit von 35 Stunden und 10 Minuten. Das Projekt gilt bis heute als eine der anspruchsvollsten Ultra-Ausdauerleistungen im alpinen Raum.

Neue Infotafel auf 2.700 Metern Seehöhe

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde das Projekt den Besuchern mittels eines Kurzvortrags und eines Films noch einmal präsentiert. Ein dauerhaftes Denkmal erhielt der Lauf nun direkt vor Ort: Bei der Bergstation der Dachstein Gletscherbahn auf 2.700 Metern Seehöhe wurde eine eigene „Crossing Styria“-Infotafel enthüllt. Diese soll die Passagiere und Alpinisten künftig an das geschichtsträchtige Projekt aus dem Jahr 2016 erinnern.

10 Jahre später

Gösweiner selbst zeigte sich sichtlich bewegt: „Laufen und Bergsteigen sind ein wesentlicher Teil meines Lebens, daher ist es schön zu sehen, dass dieser Lauf auch zehn Jahre später noch präsent ist und hier am Dachstein einen Platz bekommt“, so Klaus Gösweiner abschließend.