Bis zu 34 Grad: Die Hitzewelle rollt über die ganze Steiermark

Am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, sorgt ein kräftiges Hochdruckgebiet im gesamten Bundesland für strahlenden Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen von bis zu 34 Grad. Wie aus den aktuellen Prognosen der GeoSphere hervorgeht, steht der Region ein sehr sonniger und durchgehend trockener Sommertag bevor. Zwar verstärkt sich die Hitze im Vergleich zu den Vortagen noch einmal, dafür geht die Luftfeuchtigkeit zurück. Die Atmosphäre wird somit deutlich weniger schwül empfunden. Dazu weht ein überwiegend schwacher, ganz im Osten des Landes phasenweise auch mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Höchstwerte erreichen am Nachmittag verbreitet zwischen 29 und 34 Grad.

Ausflugswetter auf den Bergen

Auch auf den steirischen Bergen präsentiert sich das Wetter von seiner besten Seite. Laut der GeoSphere Austria beginnt der Donnerstag im Bergland absolut sonnig und wolkenlos. Im weiteren Tagesverlauf ist lediglich mit der Bildung harmloser Quellwolken zu rechnen, es bleibt landesweit absolut niederschlags- und gewitterfrei. In einer Seehöhe von 1.500 Metern werden angenehme 20 bis 23 Grad erreicht, auf 2.000 Metern Höhe hat es rund 17 Grad.