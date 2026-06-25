Pferd trifft 12-Jährige mit Hufe im Gesicht – verletzt

Ein Reitunfall forderte am Mittwoch den Einsatz der Rettungskräfte in der Weststeiermark. Ein Mädchen musste nach der Erstversorgung in die Kinderchirurgie nach Graz transportiert werden.

Ein Reitunfall ereignete sich am Mittwochabend, dem 24. Juni 2026, in St. Stefan ob Stainz (Bezirk Deutschlandsberg/Steiermark). Eine 12-jährige Reiterin wurde dabei von einem Pferdehuf im Gesicht getroffen. Wie die Rettungsorganisation Das Grüne Kreuz in einer Aussendung mitteilt, wurden mit den Sanitätern auch ein Notarzt sowie die Besatzung des Rettungshubschraubers C12 zur Unfallstelle beordert.

Helm durch Sturz vom Kopf geschleudert

Das 12-jährige Mädchen war während eines Ausritts in einer Reithalle seitlich vom Pferd gestürzt. Nach Angaben der jungen Patientin versuchte sie noch, den Sturz mit den Händen abzufangen. Bei dem Aufprall wurde jedoch ihr Reithelm durch einen Hufschlag vom Kopf geschleudert. Als sie aufstehen wollte, traf das Pferd sie mit einer Hufe direkt im Gesicht. Das Mädchen zog sich dabei Verletzungen zu. Nach der gemeinsamen medizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde die 12-Jährige vom Grünen Kreuz in die Kinderchirurgie des LKH Graz transportiert.