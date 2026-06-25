Lebensgefährte springt von Balkon – Frau (66) nach Messerattacke in Lebensgefahr
Ein 68-Jähriger steht im Verdacht, Mittwochabend, 24. Juni 206, seine 66 Jahre alte Lebensgefährtin attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt zu haben.
Die Tat trug sich gegen 19.45 Uhr in einer Wohnung in Niederwölz (Steiermark) zu. Nachbarn nahmen die Auseinandersetzung wahr und kamen dem Opfer zu Hilfe. Den derzeitigen Erhebungen zu Folge dürfte der Mann auf sein Opfer eingestochen haben. Der 68-Jährige dürfte nach der Tat in suizidaler Absicht von einem Balkon gesprungen sein. Dabei zog er sich multiple Verletzungen zu. Beide beteiligten Personen wurden in Spitäler eingeliefert, weitere Erhebungen sind notwendig.
Hilfe rund um die Uhr
Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, so kannst du die Telefonseelsorge unter 142 kontaktieren.
Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.
Opfer von sexueller Gewalt können sich auch an die Frauenhelpline wenden:
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- Frauenhelpline gegen Gewalt: 0800 222 555 (24/7, kostenlos, anonym) für Frauen und Mädchen.
Als weitere Möglichkeiten gibt es noch Gewaltschutzzentren, Frauenhäusern und in Akutfällen sollte die Polizei verständigt werden.