Matura-Erfolg: Weiße Fahne weht über Tourismusschulen Bad Gleichenberg

Großer Jubel bei den heurigen Abschlussprüfungen in der Südoststeiermark. Alle 20 angetretenen Kandidatinnen der Höheren Lehranstalt für Tourismus haben die Reife- und Diplomprüfung erfolgreich bestanden.

Großer Erfolg an den Privatschulen Bad Gleichenberg: Alle 20 Kandidatinnen der Höheren Lehranstalt für Tourismus haben die Reife- und Diplomprüfung erfolgreich bestanden. Die feierliche Verabschiedung stand somit ganz im Zeichen der „Weißen Fahne“. Wie die Privatschule in einer Presseaussendung mitteilt, blickt die renommierte Ausbildungsstätte für Tourismus und Hospitality auf ein erfolgreiches Prüfungsjahr zurück. Von den 20 angetretenen Maturantinnen konnten zwei die Prüfungen mit einem ausgezeichneten Erfolg abschließen, sechs weitere erreichten einen guten Erfolg.

Einstieg in weltweites Netzwerk

Mit dem Zeugnis in der Tasche stehen den frischgebackenen Fachkräften nun zahlreiche Karrierewege im In- und Ausland offen – von internationalen Hotelketten über Tourismusbetriebe bis hin zu weiterführenden Studien an Universitäten. Zudem werden die 20 Steirerinnen ab sofort Teil eines weltweiten Netzwerks von mittlerweile mehr als 7.500 Absolventen der Tourismusschulen Bad Gleichenberg, die global in der Hospitality-Branche tätig sind.