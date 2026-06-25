Im Graben gelandet: Crash fordert zwei Schwerverletzte

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es kurz vor Mitternacht auf der L217. Eine Frau geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, woraufhin beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert wurden.

Mittwochnacht, 24. Juni 2026, gegen 23.40 Uhr war eine 60-Jährige aus der Südoststeiermark mit ihrem Auto auf der L 217 in Fahrtrichtung Trautmannsdorf unterwegs. „Aus bislang unbekannter Ursache kam sie auf die linke Fahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 32-Jährigen, ebenfalls aus der Südoststeiermark“, so die steirische Polizei in einer Aussendung. Die Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand. Beide Fahrzeuglenker wurden dabei schwer verletzt.

Totalschaden an beiden Autos

„Nach der Erstversorgung wurden der 32-Jährige ins LKH Graz und die 60-Jährige ins LKH Feldbach eingeliefert“, heißt es weiter. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz standen die Polizei, drei Feuerwehren mit insgesamt 33 Kräften und fünf Fahrzeugen, das Rote Kreuz, zwei Notärzte sowie die Straßenmeisterei.