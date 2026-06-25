Kleingeld für den guten Zweck: Spendenboxen in über 120 Spar-Märkten

In der gesamten Steiermark ist eine große Hilfsaktion für schwerkranke Menschen angelaufen. Kunden können in den Supermärkten ab sofort ihr Restgeld direkt an den Kassen für einen guten Zweck spenden.

In über 120 SPAR- und EUROSPAR-Märkten in der gesamten Steiermark ist eine großangelegte Spendenaktion angelaufen. Kunden haben ab sofort und noch bis Mitte Juli 2026 die Möglichkeit, ihr Restgeld an den Kassen direkt für den Verein ROTE NASEN zu spenden. Wie in einer Presseaussendung mitgeteilt, sind die Spendenboxen im Kassenbereich gut sichtbar platziert. Die gesammelten Gelder sollen dazu beitragen, kranken Menschen und Pflegebedürftigen in herausfordernden Lebenssituationen Momente der Freude und Hoffnung zu schenken. Der Verein ROTE NASEN ist seit über 30 Jahren als künstlerische Organisation aktiv und begleitet Patienten mit professioneller Gesundheitsclownerie in Krankenhäusern sowie Senioren- und Pflegeeinrichtungen.

„Lachen bringt Hoffnung“

„Der Verein ROTE NASEN leistet wertvolle Arbeit und ist mit viel Feingefühl für Menschen in schwierigen Lebenslagen da. Umso mehr freut es mich, gemeinsam mit unseren Kund:innen ihre wichtige Arbeit in der Steiermark auch heuer zu unterstützen“, wird Christoph Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steiermark. Die Aktion knüpft an vorangegangene Erfolge an. Laut Karin Kufner-Humer, Geschäftsführung von ROTE NASEN Österreich, war die Spendensumme der letzten gemeinsamen Kampagne überwältigend und ein großer Motivationsschub für die Clowns. „Jede Münze zählt. Mit unseren speziell ausgebildeten Clown-Künstler:innen möchten wir auch künftig Menschen ein Lachen schenken – genau dann, wenn es am meisten gebraucht wird“, so Kufner-Humer abschließend. Das gesammelte Kleingeld fließt direkt in die Finanzierung der steirischen Spitals- und Heimbeuche.