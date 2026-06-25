Über 4,1 Millionen Euro: Steirer räumt bei Lotto-Gewinn ab

Der vergangene Mittwochabend brachte gleich zwei Sologewinne in ein einziges Bundesland. Neben den sechs Richtigen ging auch der Hauptgewinn beim Joker an einen steirischen Spielteilnehmer.

Bei den jüngsten Ziehungen der Österreichischen Lotterien am vergangenen Mittwoch, dem 24. Juni 2026 kann sich die Steiermark freuen: Sowohl der Solo-Sechser bei „6 aus 45“ als auch der Solo-Joker wurden im grünen Herzen Österreichs erzielt. Im östlichen Teil des Bundeslandes wurde jener Normalschein mit zehn angekreuzten Tipps abgegeben, mit dem es dem glücklichen Gewinner gelungen ist, den Vierfachjackpot zu knacken. Die „sechs Richtigen“ befanden sich im achten Tipp und geben dem frischgebackenen Solo-Sechser exakt 4.148.169,40 Euro auf das Konto.

Gewinne auch in Oberösterreich und Tirol

Beim „Fünfer mit Zusatzzahl“ zeigten sich andere Bundesländer treffsicher. In Oberösterreich (per Normalschein) und in Tirol (mittels Quicktipp) wurde jeweils ein Gewinn im Wert von mehr als 65.500 Euro erzielt. Weniger Glück gab es hingegen bei LottoPlus: Hier blieb ein Sechser am Mittwoch aus. Dadurch kam die Gewinnsumme plangemäß den Fünfern zugute. Die Summe wurde aufgeteilt, sodass sich 44 Spielteilnehmer über jeweils rund 7.700 Euro freuen dürfen.

Solo-Joker bringt über 208.000 Euro

Der absolute Glückstag für die Steiermark wurde durch die Joker-Ziehung komplettiert. Das angekreuzte „Ja“ zur richtigen Joker-Zahl auf einem EuroMillionen-Quicktipp war am Ende eines Sologewinns würdig und brachte dem Besitzer rund 208.000 Euro ein. Die nächste Ziehung findet bereits am morgigen Freitag, dem 26. Juni 2026, statt. Bei dieser Bonus-Ziehung geht es beim LottoPlus Sechser um rund 100.000 Euro.