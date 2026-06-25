ÖBB starten große Sommerbaustellen in der Steiermark

Bahnfahrer müssen sich in den kommenden Monaten auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wegen umfassender Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten kommt es auf mehreren Strecken zu Totalsperren.

Die ÖBB investieren in das steirische Schienennetz. In den Sommermonaten stehen auf mehreren zentralen Streckenabschnitten umfassende Bau-, Instandhaltungs- und Schlägerungsarbeiten an. Fahrgäste müssen sich auf Fahrplanänderungen und weitreichenden Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen einstellen. Wie die ÖBB in einer Presseinformation vom 25. Juni 2026 mitteilen, dienen die Maßnahmen der Modernisierung und der Sicherheit des laufenden Bahnbetriebs. Die Baustellen teilen sich auf drei große Kernbereiche im Land auf:

Forstarbeiten im Süden (Leibnitz – Spielfeld-Straß)

Bereits im Zeitraum vom 27. Juni bis 2. Juli 2026 kommt es jeweils zwischen 9 und 20 Uhr zu einer Teilsperre. Entlang der Strecke müssen schadhafte Bäume dringend entfernt werden, um Baumstürzen auf die Oberleitungen vorzubeugen. In diesen Stunden entfällt der Nahverkehr komplett. Die Interregio-Linie „Mur-Drau“ verkehrt im Zwei-Stunden-Takt, während der Morgen- und Nachtverkehr planmäßig läuft.

Sperren auf der Steirischen Ostbahn

Graz bis Gleisdorf: Vom 8. August bis 23. August 2026 gilt eine komplette Totalsperre mit Schienenersatzverkehr. Grund sind Brückenerneuerungen im Grazer Stadtgebiet (Herrgottwiesgasse und Triesterstraße), Gleisarbeiten an der Liebenauer Hauptstraße sowie die Elektrifizierung.

Vom 8. August bis 23. August 2026 gilt eine komplette Totalsperre mit Schienenersatzverkehr. Grund sind Brückenerneuerungen im Grazer Stadtgebiet (Herrgottwiesgasse und Triesterstraße), Gleisarbeiten an der Liebenauer Hauptstraße sowie die Elektrifizierung. Außerhalb dieser Totalsperre kommt es vom 11. Juli bis 7. August sowie vom 24. August bis 13. September 2026 zu abendlichen und nächtlichen Streckensperren (jeweils 15.15 bis 20.45 Uhr und 21.30 bis 2 Uhr).

sowie vom 24. August bis 13. September 2026 zu abendlichen und nächtlichen Streckensperren (jeweils 15.15 bis 20.45 Uhr und 21.30 bis 2 Uhr). Fehring bis Jennersdorf: Totalsperre mit Bussen vom 14. August bis 17. August 2026 wegen Arbeiten an den Eisenbahnkreuzungen von Takern bis Jennersdorf.

Auch Autofahrer aufgepasst

Auch zwei Straßenkreuzungen im Grazer Stadtgebiet werden wegen der Gleisarbeiten für den Auto-Verkehr komplett gesperrt (Ulrich-Lichtenstein-Gasse vom 8. bis 11. August sowie die Liebenauer Hauptstraße vom 15. bis 21. August). Umleitungen werden eingerichtet.

Drei Monate Totalsperre auf der Westbahn (Lieboch – Köflach)

Besonders viel Geduld brauchen Pendler im Westen: Vom 11. Juli bis voraussichtlich 10. Oktober 2026 sperrt die GKB die eingleisige Strecke zwischen Lieboch und Köflach komplett. In diesen drei Monaten wird die Södingbachbrücke neu gebaut, die Bahnhöfe Krottendorf-Ligist und Söding-Mooskirchen werden modernisiert und die Elektrifizierung wird vorangetrieben. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.