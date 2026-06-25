VCÖ fordert für Großparkplätze in der Steiermark verpflichtende Begrünung

Das bevorstehende Wochenende bringt der Steiermark eine weitere Zunahme der Hitzewelle. In der prallen Sonne heizt sich der Asphalt auf bis zu 60 Grad Celsius auf. Die Mobilitätsorganisation VCÖ warnt vor den gesundheitlichen Folgen und fordert drastische Maßnahmen gegen urbane „Backöfen“. Laut aktuellen Daten von Geosphere Austria verzeichnet die Landeshauptstadt Graz am heutigen Donnerstag bereits ihren 13. Hitzetag in diesem Jahr. Auch in Leibnitz, Bruck an der Mur und Kapfenberg wurden bereits zehn Hitzetage registriert, gefolgt von Leoben mit neun Tagen. Dass die anhaltende Hitze eine ernstzunehmende Gefahr mit potenziell tödlichen Folgen ist, belegen die Zahlen der AGES: Allein in den vergangenen fünf Jahren gab es in der Steiermark 513 vorzeitige Hitzetodesfälle – davon 93 im Vorjahr und 151 im Jahr 2024.

Verpflichtende Begrünung ab 30 Parkplätzen

Ein zentraler Kritikpunkt des VCÖ sind großflächige Asphaltwüsten vor Baumärkten, Einkaufszentren und Betrieben. Der versiegelte Boden speichert die Wärme tagsüber und gibt sie in der Nacht wieder ab, was eine Abkühlung der Wohngebiete verhindert. Der VCÖ fordert daher verpflichtende Vorgaben für Parkflächen ab einer Größe von 30 Abstellplätzen. Diese sollen entsiegelt, begrünt und verpflichtend mit Bäumen bepflanzt werden. „Mehr Schatten auf Parkplätzen schafft eine Win-win-Situation: Für die Anrainerinnen und Anrainer verbessert sich das Mikroklima, und gleichzeitig können Autos im Schatten parken“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. In der Sonne stehende Fahrzeuge heizen sich bereits nach 15 Minuten auf rund 45 Grad auf.

Kürzere Rotphasen an Fußgängerampeln

Neben den Großparkplätzen sieht der VCÖ Handlungsbedarf im gesamten steirischen Straßenraum. Unbeschattete Gehsteige und Haltestellen seien für ältere oder chronisch kranke Menschen kaum benutzbar. Bäume entlang der Straßen könnten die Oberflächentemperatur des Asphalts um bis zu 25 Grad senken. Zudem fordert die Organisation eine Anpassung der Verkehrssteuerung: Da das Warten an unbeschatteten Fußgängerampeln eine massive körperliche Belastung darstellt, sollen kürzere Rotphasen sowie bauliche Beschattungen an den Warteflächen umgesetzt werden.