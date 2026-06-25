Schwere Stahlkiste stürzt auf 51-jährigen Arbeiter – verletzt

Nach den bisherigen Ermittlungen wollte ein 51-jähriger Mitarbeiter gegen 9.30 Uhr mit einem vollelektrischen Hubwagen vier aufgestapelte Stahlkisten mit einem Gewicht von mehreren hundert Kilogramm vom Lager zu einem Waschplatz transportieren. „Während der Fahrt dürfte der Mann unbeabsichtigt den Bremshebel betätigt haben. Durch die abrupte Bremsung fiel eine der aufgestapelten Stahlkisten auf den 51-Jährigen“, so die steirische Polizei in einer Aussendung. Ein Arbeitskollege fand den Mann bewusstlos vor und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz und einen Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH-Graz eingeliefert. „Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, heißt es abschließend.