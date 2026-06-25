Neue Details nach Vorfall in Murau: Frau (66) mit Fleischgabel attackiert

Schreckliche Szenen spielten sich auf dem Balkon eines steirischen Mehrparteienhauses ab. Nun sind mehr Details bekannt.

Am Mittwochabend (24. Juni 2026) eskalierte in einer Wohnung in Niederwölz (Steiermark) ein Streit. Wir haben berichtet: Lebensgefährte springt von Balkon – Frau (66) nach Messerattacke in Lebensgefahr. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark nun in einer Aussendung mitteilt, spielten sich die Szenen auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses ab. Als die Nachbarn gegen 19.45 Uhr den Streit hörten, liefen sie zur Wohnung des Paares und griffen ein. Vor Ort mussten sie mitansehen, wie der 68-Jährige seine Partnerin offenbar mit einer Fleischgabel attackierte. Den Zeugen gelang es, die beiden zu trennen. Sie übernahmen die medizinische Erstversorgung der lebensbedrohlichen Verletzungen der 66-Jährigen.

Fünf Meter in die Tiefe gesprungen

Direkt nach der Tat und dem Einschreiten der Nachbarn flüchtete der Verdächtige über das Balkongeländer. Er sprang rund fünf Meter in die Tiefe und prallte auf dem harten Asphaltboden auf, wobei er die schweren Verletzungen erlitt. Die Fleischgabel wurde von den Ermittlern am Tatort sichergestellt. Sie wird nun von Experten kriminaltechnisch untersucht.