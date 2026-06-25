Auf Schotter weggerutscht: Dreijährige bei E-Bike-Sturz schwer verletzt

Donnerstagfrüh, 25. Juni 2026, wurde ein dreijähriges Mädchen bei einem Sturz mit einem E-Bike schwer verletzt. Das Kind musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus geflogen werden.

Gegen 7.10 Uhr fuhr eine 31-Jährige mit ihrem E-Bike von ihrem Wohnhaus weg, um ihre dreijährige Tochter, die in einem Fahrrad-Kindersitz mitfuhr, in den Kindergarten zu bringen. „Unmittelbar nach der Garagenausfahrt kam die Frau auf einer Schotterstraße beim Linkseinbiegen zu Sturz, nachdem das Fahrrad wegrutschte“, so die steirische Polizei. Während die 31-Jährige unverletzt blieb, erlitt ihre Tochter eine schwere Verletzung am Oberarm. Nach der ärztlichen Erstversorgung wurde das Kind vom Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH-Graz eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.