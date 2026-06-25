Eisenerz nimmt Abschied: „Lieber Brandi, einmal sehen wir uns wieder“

Eisenerz trauert um einen Menschen, der das Vereinsleben über Jahrzehnte mitgeprägt hat. Johannes Brandegger ist im Alter von 67 Jahren nach langer schwerer Krankheit verstorben. Die Anteilnahme in der Stadt ist groß.

Mit Johannes Brandegger verliert die Stadt einen Menschen, der sich über viele Jahre hinweg mit großem Engagement für das Vereinsleben und die Gemeinschaft eingesetzt hat.

Mit Johannes Brandegger verliert die Stadt einen Menschen, der sich über viele Jahre hinweg mit großem Engagement für das Vereinsleben und die Gemeinschaft eingesetzt hat.

In Eisenerz herrscht tiefe Betroffenheit. Mit Johannes Brandegger verliert die Stadt einen Menschen, der sich über viele Jahre hinweg mit großem Engagement für das Vereinsleben und die Gemeinschaft eingesetzt hat. Er ist im Alter von 67 Jahren nach langer schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen.

Jahrzehntelang für die Stadt engagiert

Ob in Vereinen oder bei zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten, Johannes Brandegger war für viele Menschen in Eisenerz ein verlässlicher Wegbegleiter. Sein Einsatz reichte weit über das Übliche hinaus und hinterließ in der Stadt bleibende Spuren. Auch Bürgermeister Thomas Rauninger verabschiedete sich mit bewegenden Worten von ihm: „In tiefer Trauer und großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Ing. Johannes Brandegger. Die Stadtgemeinde Eisenerz dankt ihm für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Wirken und seinen vielseitigen Einsatz im Vereinsleben unserer Stadt.“ Sein Mitgefühl gelte seiner Familie und allen Angehörigen.

„Lieber Brandi, einmal sehen wir uns wieder“

Besonders persönliche Worte fand der Bürgermeister auch zum Abschied seines langjährigen Weggefährten: „Lieber Brandi – einmal sehen wir uns wieder. Ruhe in Frieden, mein Freund.“ Die Nachricht von seinem Tod löste in der Stadt große Anteilnahme aus. Viele Menschen verbinden mit Johannes Brandegger Erinnerungen an gemeinsame Projekte, Vereinsarbeit und sein offenes Wesen. Von Johannes Brandegger können Angehörige, Freunde und Wegbegleiter am Freitag, 24. Juli, ab 9 Uhr am Stadtfriedhof in Eisenerz Abschied nehmen.