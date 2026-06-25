Auto kracht auf abbiegendes Auto auf der B72: Lenker schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall wurde ein Auto auf der B72 in den Straßengraben geschleudert. Zwei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr am Donnerstagvormittag auf der Umfahrungsstraße (B72). Ein 33-jähriger Auto-Lenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wollte nach links in ein Siedlungsgebiet einbiegen. Eine 32-jährige Autofahrerin, die hinter ihm unterwegs war, dürfte das abbiegende Fahrzeug laut Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät bemerkt haben. In der Folge prallte sie mit ihrem Wagen gegen das vorausfahrende Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 33-Jährigen mehrere Meter weit in den Straßengraben geschleudert.

Ein Schwerverletzter und eine Leichtverletzte

Der 33-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die 32-jährige Lenkerin wurde leicht verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte leisteten nachkommende Verkehrsteilnehmer Erste Hilfe. Anschließend übernahmen das Rote Kreuz und ein Notarzt die medizinische Versorgung. Beide Verletzten wurden in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B72 zwischen 10.15 und 10.45 Uhr im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Die Feuerwehr Krieglach übernahm die Bergung der beschädigten Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahn. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.