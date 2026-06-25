Nach monatelangen Arbeiten: Diese wichtige Straße ist wieder offen

Monatelang wurde gebaut, nun ist es geschafft: Die Schulstraße in Gratwein-Straßengel ist wieder für den Verkehr freigegeben. Neben einer neuen Fahrbahn wurde auch die gesamte Infrastruktur modernisiert.

Für viele Anrainer und Pendler gibt es gute Nachrichten: Die Schulstraße in Gratwein-Straßengel ist nach umfangreichen Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Zwar laufen derzeit noch kleinere Arbeiten, die Straße kann jedoch bereits wieder befahren werden. Hinter dem Projekt steckt weit mehr als eine neue Fahrbahn. Während der Bauzeit wurde die bestehende Infrastruktur umfassend erneuert und für die kommenden Jahre fit gemacht.

Unter anderem wurden: die Wasserleitungen erneuert,

das Kanalsystem instand gesetzt,

die Straßenbeleuchtung vollständig modernisiert,

der Straßenunterbau samt Asphalt generalsaniert,

Glasfaserleitungen für schnelles Internet verlegt,

Vorbereitungen für die Stromverlegung getroffen

sowie der Gehsteig komplett erneuert.

Bürgermeisterin macht sich selbst ein Bild

Vor Ort verschafften sich Bürgermeisterin Doris Dirnberger und Vizebürgermeister Manfred Zettl einen Eindruck vom abgeschlossenen Großprojekt. Die Marktgemeinde spricht von einer wichtigen Investition in die Zukunft. Durch die gebündelte Umsetzung mehrerer Maßnahmen musste die Straße nur einmal geöffnet werden. Das soll langfristig weitere Baustellen vermeiden und die Infrastruktur nachhaltig verbessern. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht. Derzeit führt die ÖGIG stellenweise noch letzte Arbeiten durch. Auf die Befahrbarkeit der Schulstraße haben diese laut Gemeinde jedoch keinen Einfluss mehr.