Geht der Steiermark das Trinkwasser aus? Land reagiert auf erste Engpässe

Die Hitze macht sich auch bei der Wasserversorgung bemerkbar. In einigen Regionen der Steiermark kam es bereits zu Engpässen. Nun reagiert das Land mit einem Maßnahmenpaket und richtet einen klaren Appell an die Bevölkerung.

Die Hitzewelle sorgt nicht nur für Rekordtemperaturen, sondern stellt auch die Wasserversorgung in Teilen der Steiermark vor Herausforderungen

Die Hitzewelle sorgt nicht nur für Rekordtemperaturen, sondern stellt auch die Wasserversorgung in Teilen der Steiermark vor Herausforderungen

Die Hitzewelle sorgt nicht nur für Rekordtemperaturen, sondern stellt auch die Wasserversorgung in Teilen der Steiermark vor Herausforderungen. Weil es im heurigen Frühsommer bereits zu lokalen Versorgungsengpässen gekommen ist, hat das Land Steiermark nun einen Runden Tisch zur Trinkwasserversorgung einberufen. Ziel ist es, die Versorgung langfristig abzusichern und gleichzeitig die Bevölkerung für einen bewussteren Umgang mit Trinkwasser zu sensibilisieren.

©Land Steiermark/Robert Binder Landesrätin Simone Schmiedtbauer lud wegen lokaler Versorgungsengpässe einen Runden Tisch zum Thema Trinkwasserversorgung zusammen.

Nicht das Wasser fehlt, sondern der Verbrauch steigt

Nach Einschätzung der Fachleute gibt es in der Steiermark keinen grundsätzlichen Wassermangel. Die Engpässe entstehen vielmehr dann, wenn innerhalb kurzer Zeit besonders viel Wasser verbraucht wird. Vor allem Poolbefüllungen, intensive Gartenbewässerungen und Autowäschen sorgen im Frühjahr und Frühsommer regelmäßig für Belastungsspitzen im Versorgungsnetz. Landesrätin Simone Schmiedtbauer betont: „Die Steiermark verfügt über hochwertige und ausreichende Wasserressourcen. Unsere Aufgabe ist es, die Versorgung auch in Zeiten hoher Belastung sicherzustellen und gleichzeitig das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Trinkwasser zu stärken.“

Land beschließt Maßnahmenpaket

Gemeinsam mit Gemeinden, Wasserversorgern und Experten wurde nun ein Maßnahmenpaket beschlossen, das die Versorgung künftig noch sicherer machen soll.

Geplant sind unter anderem: ein weiterer Ausbau des Wassernetzwerks Steiermark 2050,

bessere Vernetzung wasserreicher und wasserärmerer Regionen,

mehr Schulungen für Wasserversorger zu Krisenmanagement und Notfallversorgung,

der Ausbau des Gütesiegelprogramms für Wasserversorger,

sowie eine stärkere Information der Bevölkerung.

Poolbefüllung soll besser geplant werden

Ein Schwerpunkt liegt künftig auf der koordinierten Poolbefüllung. Bereits Anfang 2027 soll die Informationskampagne rund um den Poolbefüllungskalender deutlich ausgeweitet werden. Ziel ist es, viele gleichzeitige Wasserentnahmen zu vermeiden und dadurch das Versorgungsnetz zu entlasten. Neben technischen Maßnahmen setzt das Land auch auf Bewusstseinsbildung. Geplant sind Workshops und Informationsangebote für Kinder und Jugendliche, um frühzeitig einen sorgsamen Umgang mit Trinkwasser zu vermitteln. Schmiedtbauer betont: „Eine sichere Wasserversorgung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Mit Investitionen in die Infrastruktur, klaren Informationen für Gemeinden und einer verstärkten Bewusstseinsbildung schaffen wir die Grundlage dafür, dass auch künftige Generationen jederzeit auf eine verlässliche Trinkwasserversorgung vertrauen können.“