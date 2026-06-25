40-Millionen-Investition: Siemens eröffnet neues Werk in der Steiermark

Siemens Mobility hat in Fürstenfeld ein neues Werk eröffnet. Rund 40 Millionen Euro flossen in den modernen Fertigungs-, Service- und Logistikstandort, an dem künftig 150 Menschen beschäftigt werden.

Ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Steiermark: Siemens Mobility hat am Donnerstag in Fürstenfeld seinen neuen Fertigungs-, Service- und Logistik-Hub offiziell eröffnet. Rund 40 Millionen Euro wurden in den Standort investiert. Künftig arbeiten dort 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Neues Werk entlastet den Standort Graz

Der neue Hub entstand auf dem ehemaligen voestalpine-Gelände und ergänzt das bestehende Siemens-Werk in Graz, das zuletzt an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen war. Künftig werden in Fürstenfeld unter anderem Radsätze vormontiert, Stromabnehmer (Pantografen) für Züge gefertigt sowie Komponenten für Elektrobusse hergestellt. Gleichzeitig übernimmt der neue Standort wichtige Service- und Logistikaufgaben für den europäischen Bahnmarkt.

„Ein starkes Bekenntnis zum Standort Österreich“

Für Tanja Kienegger, Geschäftsführerin von Siemens Mobility Austria, ist die Investition ein klares Signal für die heimische Industrie. „Österreich ist ein Bahnland. Mit unserem Engagement in Fürstenfeld unterstützen wir unser stark exportorientiertes Weltkompetenzzentrum für Fahrwerke in Graz. Gleichzeitig werden wir mit großer Nähe zu unseren europäischen Kunden innovative Service- und Instandhaltungsleistungen anbieten. „Mit dem neuen Werk entstehen nicht nur zusätzliche Kapazitäten, sondern auch langfristig 150 Arbeitsplätze in der Oststeiermark. Der Standort soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Siemens Mobility stärken und gleichzeitig die Wertschöpfung in Österreich sichern. Mobilitätsminister Peter Hanke bezeichnete die Investition als wichtigen Schritt für den Industriestandort: „Die Investition von 40 Millionen Euro schafft Wertschöpfung, sichert qualifizierte Arbeitsplätze und stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer heimischen Bahnindustrie.“

Nachhaltigkeit spielt zentrale Rolle

Beim neuen Werk setzt Siemens auch auf nachhaltige Lösungen. Der gesamte Werksverkehr zwischen Graz und Fürstenfeld soll künftig mit elektrischen Lkw erfolgen. Das Werk wird mit 100 Prozent Ökostrom betrieben und an das Fernwärmenetz angeschlossen. Eine ungewöhnliche Aufgabe übernehmen künftig außerdem Schafe: Sie halten die Grünflächen rund um das Betriebsgelände kurz und fördern gleichzeitig die Biodiversität. Für Fürstenfelds Bürgermeister Franz Jost markiert die Eröffnung einen Meilenstein. „Die Ansiedlung von Siemens Mobility ist eine Auszeichnung für den Wirtschaftsstandort Fürstenfeld.“