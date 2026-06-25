Steiermark kürt die bewegtesten Gemeinden: Diese drei haben gewonnen

Tausende Steirer gingen in den vergangenen Wochen zu Fuß, liefen, radelten oder wanderten für ihre Gemeinde. Insgesamt kamen dabei mehr als 5,7 Millionen Bewegungsminuten zusammen. Nun stehen die drei Siegergemeinden fest.

Ob beim Spaziergang, auf dem Fahrrad oder beim Fußballtraining, in den vergangenen sechs Wochen war die Steiermark so aktiv wie selten zuvor. Im Rahmen der Initiative „Die Bewegungsrevolution“ sammelten tausende Menschen gemeinsam mehr als 5,7 Millionen Bewegungsminuten. Jetzt ist klar, welche Gemeinden dabei die Nase vorne hatten.

Drei Gemeinden holen sich den Sieg

Ausgezeichnet wurden heuer Gaishorn am See, Thal und Kalsdorf bei Graz. Sie dürfen sich nicht nur über den Titel „Bewegteste Gemeinde 2026″, sondern auch über jeweils 5.000 Euro Preisgeld freuen. Von 1. Mai bis 12. Juni waren Menschen in der gesamten Steiermark aufgerufen, ihre Alltagsbewegung über die App der Bewegungsrevolution zu sammeln. Entscheidend waren dabei nicht Höchstleistungen, sondern die gemeinsame Motivation, möglichst viele Menschen in Bewegung zu bringen.

Kalsdorf verteidigt den Titel

Besonders erfolgreich war erneut Kalsdorf bei Graz. Unter dem Motto „Kalsdorf bewegt sich“ organisierte die Gemeinde regelmäßig Lauf- und Spaziergruppen und schuf damit unkomplizierte Angebote für alle Altersgruppen. Gemeinsam mit Gaishorn am See gelang Kalsdorf sogar die Titelverteidigung. Beide Gemeinden gewinnen ihre Kategorie bereits zum zweiten Mal in Folge.

Bewegung verbindet Generationen

Während in Gaishorn am See vor allem Familien, Kinder und Vereine mit Wanderungen, Ausflügen sowie Fußball-, Rad- und Schwimmtrainings zahlreiche Bewegungsminuten sammelten, sorgte Thal mit einer außergewöhnlichen 24-Stunden-Bewegungs-Challenge für Aufsehen. Rund um die Uhr konnten Bürgerinnen und Bürger an unterschiedlichsten Aktivitäten teilnehmen und gemeinsam Kilometer sammeln. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl sieht in der Aktion weit mehr als einen Wettbewerb. „Regelmäßige Bewegung ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um gesund zu bleiben – körperlich ebenso wie mental. Die ausgezeichneten Gemeinden zeigen eindrucksvoll, wie durch gemeinsames Engagement nicht nur die Gesundheit gefördert, sondern auch der Zusammenhalt vor Ort gestärkt werden kann.“

Im Sommer geht es weiter

Wer selbst Lust auf Bewegung bekommen hat, muss nicht bis zum nächsten Wettbewerb warten. Bereits ab 11. Juli startet die Freibadtour powered by die Bewegungsrevolution. Den Auftakt bildet das Stukitzbad in Graz, danach macht die Tour an 13 weiteren Freibädern und Badeseen in der Steiermark Station. Besucher erwartet ein kostenloses Programm mit Spiel, Bewegung und Mitmachaktionen für die ganze Familie.