Politik-Paukenschlag: Leobens Vizebürgermeisterin tritt zurück

In Leoben sorgt ein überraschender Rücktritt für neue Unruhe. SPÖ-Vizebürgermeisterin Birgit Sandler legt ihr Amt nieder. In einem Schreiben spricht sie von einer „roten Linie“, die sie nicht länger überschreiten könne.

Die politische Lage in Leoben bleibt angespannt. Nach den monatelangen Turbulenzen rund um die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat folgt nun der nächste Einschnitt: SPÖ-Vizebürgermeisterin Birgit Sandler wird ihr Amt zurücklegen. Der Rücktritt soll spätestens am 10. Juli wirksam werden.

Rücktritt nach zwölf Jahren in der Politik

Mit ihrer Entscheidung beendet Sandler vorerst eine lange politische Laufbahn. Seit 2014 war sie durchgehend in öffentlichen Funktionen für die SPÖ tätig. Nun zieht sie einen Schlussstrich. In einem Schreiben an die Gemeinderatsfraktionen erklärt sie ihre Beweggründe: „Ich habe immer wieder Entscheidungen mitgetragen, von denen ich nicht immer überzeugt war, die aber von der Mehrheit meiner Fraktion so gewollt waren.“ Für sie sei nun jedoch ein Punkt erreicht, an dem sie nicht mehr weitermachen könne. „Es gibt eine rote Linie, die ich nicht mehr überschreiten kann und/oder will.“

Zukunft im Gemeinderat noch offen

Ob Birgit Sandler ihr Gemeinderatsmandat behält oder sich vollständig aus der Politik zurückzieht, steht derzeit noch nicht fest. Diese Entscheidung wolle sie zunächst gemeinsam mit ihrer Familie und ihrem engsten Freundeskreis treffen. Gleichzeitig stellt sie klar: „Ich werde nicht gegen meine eigene Fraktion stimmen.“

Schwierige Monate für die Leobener Politik

Der Rücktritt erfolgt in einer ohnehin turbulenten Phase. Seit der Gemeinderatswahl kämpft Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ) immer wieder um stabile Mehrheiten. Die ursprünglich gebildete Zusammenarbeit mit den Grünen und der Liste Reiter zerbrach bereits im Frühjahr. Seither wird in Leoben intensiv über die politische Zukunft der Stadt diskutiert. Auch innerhalb der SPÖ sorgte die Entscheidung für Überraschung. Die Leobener Landtagspräsidentin Helga Ahrer erklärte: „Der Schritt von Birgit Sandler kam völlig überraschend. Ihre persönliche Entscheidung ist zu respektieren.“