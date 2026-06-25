Badeunfall in steirischem Freibad: 3-Jähriger musste reanimiert werden

Ein 3-jähriger Bub ist in einem Freibad in St. Barbara im Mürztal untergegangen. Zwei Badegäste zogen das Kind aus dem Wasser und begannen sofort mit der Wiederbelebung. Der Bub wurde ins LKH Graz geflogen.

Dramatische Minuten spielten sich am Donnerstagnachmittag in einem Freibad im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ab. Ein 3-jähriger Bub geriet im Kinderbecken unter Wasser und musste noch vor Ort wiederbelebt werden. Zwei Badegäste reagierten geistesgegenwärtig und zogen das Kind aus dem Becken. Der Bub wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Kind trieb plötzlich regungslos im Wasser

Der Notruf ging gegen 17.40 Uhr ein. Einsatzkräfte wurden zu einem Freibad alarmiert, nachdem ein Kind reanimiert werden musste. Nach den bisherigen Ermittlungen hielt sich der 3-Jährige gemeinsam mit mehreren Kindern im Bereich der Kinderrutsche und des dazugehörigen Beckens auf. Aus bislang ungeklärter Ursache trieb der Bub plötzlich mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Zwei anwesende Badegäste bemerkten die Situation, zogen den 3-Jährigen unverzüglich aus dem Becken und begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte setzten sie die Reanimation fort. First Responder übernahmen anschließend die medizinische Erstversorgung. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst und zwei Notärzten gelang es, den Buben zu stabilisieren. Nach der Erstversorgung wurde der 3-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen. Für die Angehörigen standen ein Kriseninterventionsteam sowie Einsatzkräfte des Roten Kreuzes bereit.