Steiermark verschärft Regeln in Asylunterkünften: Das ändert sich jetzt

Die steirische Landesregierung hat eine neue Hausordnung für Asylunterkünfte beschlossen. Sie regelt unter anderem Anwesenheit, Sauberkeit und Besucherzeiten. Bei wiederholten Verstößen können Leistungen eingeschränkt werden.

Für Asylunterkünfte in der Steiermark gelten künftig strengere Vorgaben. Die Landesregierung hat am Donnerstag eine neue Hausordnung beschlossen. Sie sieht unter anderem verbindliche Regeln für Anwesenheit, Sauberkeit, Besucher und das Zusammenleben in den Quartieren vor. Bei schweren oder wiederholten Verstößen können Leistungen der Grundversorgung gekürzt oder eingestellt werden.

Neue Hausordnung nach Gesetzesnovelle

Möglich wird die neue Regelung durch die Reform des steirischen Grundversorgungsgesetzes, die am 12. Juni in Kraft getreten ist. Erstmals kann die Landesregierung damit eine verbindliche Hausordnung für organisierte Asylunterkünfte erlassen. Nach Angaben des Landes soll sie der Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit in den Quartieren dienen.

Anwesenheit, Besucher und Ordnung klar geregelt

Die neue Hausordnung enthält mehrere verbindliche Vorgaben für Personen in der Grundversorgung. Dazu gehören täglich zu unterschreibende Anwesenheitslisten sowie die Verpflichtung, längere Abwesenheiten bekannt zu geben. Zudem sollen Strom, Wasser und Heizenergie sparsam verwendet sowie Einrichtung und Mobiliar sorgfältig behandelt werden. Auch die Einhaltung der Mittags- und Nachtruhe wird ausdrücklich geregelt. Besucher sind nur eingeschränkt und grundsätzlich bis 22 Uhr erlaubt.

Sauberkeit und Hilfstätigkeiten verpflichtend

Darüber hinaus müssen Bewohner ihre Zimmer und Gemeinschaftsbereiche sauber halten und die geltenden Regeln zur Mülltrennung einhalten. Bereits mit der Gesetzesnovelle wurde festgelegt, dass zumutbare Hilfstätigkeiten im Zusammenhang mit der Unterkunft, etwa Schneeräumen oder Rasenmähen, übernommen werden müssen. Diese Verpflichtung gilt auch dann, wenn die betroffene Person damit nicht einverstanden ist.

Sanktionen bei Verstößen möglich

Nach Angaben des Landes können bei groben oder wiederholten Verstößen gegen die Hausordnung Leistungen der Grundversorgung eingeschränkt oder vollständig eingestellt werden. Neu geregelt wurde außerdem, dass die Leitung einer Unterkunft sowohl die Sicherheitsbehörden als auch die zuständige Landesabteilung unverzüglich informieren muss, wenn der Verdacht auf extremistische oder terroristische Aktivitäten besteht.Der für Asyl zuständige Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) bezeichnete die neue Hausordnung als Teil eines grundlegenden Kurswechsels in der steirischen Asylpolitik. Ziel sei ein restriktiverer Umgang mit der Grundversorgung und klare Bedingungen für den Aufenthalt in organisierten Unterkünften. Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) erklärte, die neuen Vorgaben würden nachvollziehbare Regeln für das Zusammenleben schaffen. Wer Schutz erhalte, müsse sich auch an die geltenden Bestimmungen halten. Auch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) betonte, dass die Grundversorgung ein zeitlich begrenztes Schutzangebot sei und die Einhaltung der Hausordnung Voraussetzung für den Bezug dieser Leistungen bleibe.