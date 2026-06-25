Hitzewarnung für Graz: Temperaturen steigen in der Steiermark auf bis zu 36 Grad

Auch heute setzt sich die Hitzewelle in der Steiermark fort. Am Freitag scheint nahezu überall die Sonne, Regen ist nicht in Sicht. Die Temperaturen steigen auf bis zu 36 Grad. Für Graz gilt weiterhin eine Hitzewarnung.

Sommerwetter ohne Unterbrechung: Auch am Freitag bleibt es in der gesamten Steiermark sonnig und außergewöhnlich heiß. Regen ist nicht zu erwarten, stattdessen steigen die Temperaturen vielerorts deutlich über die 30-Grad-Marke. Für Graz gilt weiterhin eine Hitzewarnung.

Sonne und Hitze dominiert den gesamten Tag

Der Freitag beginnt in allen Landesteilen mit strahlendem Sonnenschein. Im Laufe des Tages zeigen sich lediglich im Bereich der Niederen Tauern einzelne flache Quellwolken. Niederschlag ist nach der aktuellen Prognose jedoch nicht zu erwarten. Damit steht der Steiermark ein weiterer trockener Sommertag bevor.

Bis zu 36 Grad in Leoben

Bereits am Vormittag steigen die Temperaturen rasch an. Am Nachmittag werden je nach Region zwischen 30 Grad in Fischbach und 36 Grad in Leoben erreicht. Auch in weiten Teilen der Obersteiermark sowie im Grazer Becken wird die 30-Grad-Marke deutlich überschritten. Dazu weht meist nur schwacher, zeitweise mäßiger Ost- bis Südostwind, der kaum für Abkühlung sorgt. Für die Landeshauptstadt Graz gilt auch am Freitag eine Hitzewarnung. Vor allem während der Nachmittagsstunden kann die starke Wärme den Kreislauf belasten. Experten empfehlen deshalb, körperliche Anstrengungen möglichst auf die Morgen- oder Abendstunden zu verlegen, ausreichend zu trinken und längere Aufenthalte in der prallen Sonne zu vermeiden. Besonders ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen sollten auf ausreichenden Hitzeschutz achten.