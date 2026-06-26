Angehörige finden schwer verletzten Radfahrer am Straßenrand

Im Bezirk Murtal endete eine Fahrt am Donnerstagabend schwer: Ein 58-jähriger Radfahrer kam auf der Gemeindestraße Feistritzgraben zu Sturz. Der Rettungshubschrauber flog ihn ins LKH Graz.

In St. Marein-Feistritz im Bezirk Murtal kam es am Donnerstagabend, dem 25. Juni 2026, zu einem schweren Fahrradunfall. Gegen 21.20 Uhr war ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal mit seinem Fahrrad unterwegs. Er fuhr auf der Gemeindestraße Feistritzgraben talwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Radfahrer zu Sturz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte kein anderes Fahrzeug und keine weitere Person beteiligt gewesen sein. Kurze Zeit später fuhren Angehörige dieselbe Strecke entlang. Sie fanden den Mann am Straßenrand liegend vor. Danach verständigten sie sofort die Einsatzkräfte. Der 58-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 07:03 Uhr aktualisiert