Sarah Kastner wird jüngste Bezirkshauptfrau der Steiermark

Sarah Kastner wird neue Bezirkshauptfrau von Bruck-Mürzzuschlag. Die Juristin tritt ihre neue Funktion mit Wirksamkeit 1. Oktober 2026 an. Sie folgt damit auf Bezirkshauptmann Bernhard Preiner, der in den Ruhestand tritt. Bestellt wird Kastner in der nächsten Regierungssitzung der Landesregierung. Vergeben wurde die Stelle nach einer öffentlichen Ausschreibung. Danach folgte ein mehrstufiges Auswahlverfahren, das von einem externen Personalberatungsunternehmen begleitet wurde. Auch ein Hearing mit drei Kandidatinnen und einem Kandidaten fand statt. Die Hearingkommission sprach sich schließlich für Sarah Kastner aus.

©Land Steiermark Sarah Kastner tritt die Nachfolge von Bezirkshauptmann Bernhard Preiner an.

Jüngste im Amt

Mit der Bestellung wird Kastner die jüngste unter den steirischen Bezirkshauptleuten. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) spricht ihr großes Vertrauen aus: „Mit Sarah Kastner wird eine fachlich hervorragend ausgebildete und langjährig in der Landesverwaltung erfahrene Juristin mit breiter Expertise im Umwelt-, Verkehrs- und Verwaltungsrecht mit dieser Funktion betraut. Ich bin überzeugt, dass sie diese Aufgabe mit großer Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein und Kompetenz ausfüllen wird und damit eine sehr gute Wahl für diese Position darstellt. Ich wünsche ihr für ihre neue Aufgabe viel Erfolg. Gleichzeitig bedanke ich mich ausdrücklich bei Bezirkshauptmann Bernhard Preiner für seine langjährige Tätigkeit. Er hat die Bezirkshauptmannschaft mit großem Engagement geführt und wichtige Impulse für die regionale Verwaltung gesetzt“, sagt Kunasek.

Kastners Weg

Sarah Kastner wurde am 20. Oktober 1989 in Leoben geboren. Nach der Matura am BG/BRG Leoben Neu studierte sie Rechtswissenschaften an der Universität Graz. Danach absolvierte sie das Masterstudium „Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ihre berufliche Laufbahn im Amt der Steiermärkischen Landesregierung begann sie 2016 als Trainee im Bereich der Agrarbezirksbehörde beziehungsweise im Verfassungsdienst.

Erfahrung im Land

Später war Kastner als Juristin in der Agrarbezirksbehörde Leoben und als Referentin im Büro von LH-Stellvertreter Anton Lang tätig. Danach übernahm sie juristische Aufgaben im Natur- und Umweltschutz sowie im Umweltrecht und Tierschutz. 2023 wurde sie dort zur Bereichsleiterin bestellt. Im Jahr 2024 übernahm sie die Referatsleitung in der Verkehrsbehörde der Abteilung 16.